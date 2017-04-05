НАБУ занялось проверкой формулы "Роттердам +"
НАБУ начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ из-за формулы "Роттердам +". Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Виктор Чумак, ссылаясь на ответ НАБУ.
"По результатам сбора информации по формированию НКРЭ стоимости электроэнергии по формуле Роттердам+ 24 марта НАБУ начато досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Нацкомиссии по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины", - гласит документ.
В конце февраля Киевский апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который признал правомерным формирование тарифов на уголь по схеме Роттердам+. Соответствующий иск подал бывший член НКРЭКУ, эксперт по энергетическим вопросам Андрей Герус.
В марте 2016 года НКРЭКУ утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию на рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.
Согласно этой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам + стоимость его доставки в Украину".
Отмечалось, что из-за применения новой формулы, тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственная Центрэнерго, стали продавать электроэнергию на 15-20% дороже. С учетом НДС новый тариф для них составит около 130 копеек за 1 кВт/ч, тогда как до этого он составлял 118 копеек за 1 кВт/ч.
До этого, в день введения ЧП в энергетике, глава Минэнерго Игорь Насалик заявил, что в Украине не действует формула Роттердам+.
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