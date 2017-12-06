Россия начала поставки авиатоплива в ОРДЛО

В конце ноября на оккупированные территории Луганской области было поставлено две партии авиационного керосина

Государственная компания Промсырьеимопрт (принадлежит Минэнерго РФ, Москва) в ноябре начала поставки авиационного керосина в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Об этом свидетельствуют данные РЖД, которые есть у LIGA.net.

С 15 по 28 ноября Промсырьеимопрт поставила железнодорожным транспортом две партии авиационного керосина общим объемом около 65 000 кг. Этого объема хватит на 20 часов полета таких самолетов как Airbus A321 и Boeing 737-800, или 5 часов полета самолета Ан-124 Руслан.

По данным РЖД, керосин был отгружен на Ровеньковскую нефтебазу в Луганской области, которой владеет Александр Мельничук, известный как "замминистра энергетики ЛНР".

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Промсырьеимопрт остается монопольным поставщикомбензина и дизельного топлива на оккупированные территории Донбасса. Всего в ноябре этого, по данным Российских железных дорог, в ОРДЛО из России было поставлено 15,3 тыс. тонн нефтепродуктов (кроме сжиженного газа) на общую сумму около $11 млн.

Промсырьеимпорт закупает все нефтепродукты для ОРДЛО у нефтеперерабатывающих заводов Башнефти (принадлежит Роснефти). Осенью 2016 года СНБО внес Башнефть в санкционный список.