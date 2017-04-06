СEO Vodafone Ukraine: “Мы работаем с капиталом без гражданства”

СЕО мобильного оператора МТС Украина (ТМ Vodafone) рассказывает, почему компания, ощущая явные политические риски, вкладывает миллиарды в наш рынок

Государственная политика в отношении работы российского бизнеса в Украине следует по стабильному курсу. На нашем рынке становится все меньше компаний с российским капиталом. Как правило, они или их владельцы попадают под действие санкций из-за нарушения украинских законов.

Мобильные операторы с наличием российского капитала в структуре собственности - Киевстар и МТС Украина (ТМ Vodafone) - остаются в числе немногих компаний, которые работают у нас стабильно. Более того, сеть МТС продолжает функционировать на оккупированных территориях. Она не была национализирована боевиками.

Эти сотовые компании продолжают инвестировать в украинский рынок (3G/4G) десятки миллиардов, несмотря на то, что некоторые депутаты говорят, что их нужно выгнать из страны.

Каким образом телекомам удается удерживать шаткое равновесие в этой крайне сложной ситуации. Об этом в интервью LIGA.net рассказала генеральный директор МТС Украина (ТМ Vodafone) Ольга Устинова.

- Недавно были введены санкции относительно российских банков в Украине. Как вы думаете, есть ли риск для МТС Украина, у которой тоже есть инвестиции из России, работать на нашем рынке и вкладывать миллиарды в 3G? Что вам говорит по этому поводу начальство из Москвы (Андрей Дубовсков, Васыль Лацанич)?

Некорректно сравнивать телеком с банковским сектором, который преимущественно зарабатывает деньги в Украине, тогда как мы вкладываем значительные средства в инфраструктуру страны. Мы строим сети, прокладываем оптоволоконные линии связи, покупаем и устанавливаем дорогостоящее телеком-оборудование. Наши инвестиции навсегда останутся в Украине - их попросту невозможно демонтировать и вывезти. В пересчет на деньги - это миллиарды гривен - свыше 38 млрд грн за все время работы компании. Только в 3G за 2 последних года мы инвестировали 10 млрд грн. Для понимания, наша чистая прибыль за эти 2 года составила 3,6 млрд грн. То есть более 60% инвестиций - это средства зарубежных инвесторов, которые мы привлекли в страну в виде чистых дополнительных инвестиций. Мы работаем с международным капиталом, который не имеет ни национальности, ни гражданства. Значение имеет лишь факт, что нам удается привлечь деньги частных инвесторов из разных стран, в том числе из Европы и США, и они приходят в Украину, а не в какую-либо другую страну.

- А о рисках все-таки вы и ваше руководство в Москве что думаете? Есть ли гарантии для спокойствия и инвестиций на уровне более 10 млрд?

А гарантии для спокойствия инвестиций - это первоочередная задача государства. Страна лишь выиграет, если Vodafone, один из крупнейших мировых брендов, который пришел в Украину после длительных переговоров, готов будет расширять свое присутствие в стране. Нормальная работа Vodafone на украинском рынке - это также определенный знак для других крупных мировых брендов. Сейчас активизировались разговоры о приходе H&M в Украину. Когда ведущие в своих отраслях мировые бренды заходят в нашу страну и нормально тут работают, это дает нам надежду на то, что наш европейский курс - это не только громкие заявления.

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- Как обстоят дела с соглашением по бренду Vodafone? На сколько лет подписан контракт по бренду? Есть ли возможность продажи доли компании Vodafone по итогам сотрудничества? Окупается ли для МТС Украина использование бренда Vodafone?

Наши взаимоотношения регулируются договором о расширенном сотрудничестве. Это длительный договор, который предполагает несколько этапов, но, к сожалению, содержит обязательство не разглашать его содержание.

- Если бы был европейский покупатель, продал ли бы МТС ему свой бизнес в Украине?

Подобные решения принимаются на уровне акционеров. О всех изменениях в структуре собственности будем сообщать по мере того, как они будут происходить. Я же могу добавить, что поведение стратегических западных инвесторов, таких как Vodafone, которые внимательно присматриваются к Украине, во многом зависит от политики государства.

- Сколько по итогам 2016 года компания заработала на мобильном интернете? Когда, по вашим оценкам, окупятся инвестиции в 3G?

Более 2 млрд грн. На то, чтобы инвестиции окупились, уйдет несколько лет. Мы инвестировали, как уже говорила, более 10 млрд грн в строительство сети. Все подсистемы готовы к новым объемам пользования не только в 3G, но и в 4G. Так что это инвестиции с прицелом и на следующее поколение связи.

- В 2018-2020 годах в мире операторы начнут строить первые 5G сети, которые будут весьма капиталоемкими. В Украине будут строить 5G, как думаете?

Для Украины в течение ближайших 3-4 лет гораздо более актуальным будет национальное покрытие 3G и запуск LTE. Я думаю, говорить о 5G в Украине пока рано.

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- За счет чего Vodafone Украина увеличил маржинальность бизнеса в 2016 году? Сокращение издержек или рост высокомаржинальных сервисов?

За счет комплексного подхода - как снижения расходов, так и благодаря увеличению доходов от услуг. Среднее количество минут в месяц на международных направлениях возросло на 38%, а объем потребления всех услуг в роуминге увеличился в разы: звонки и SMS - в 7 раз, интернет - в 128 раз. Кроме того, мы получили почти вдвое больше дата-доходов. Количество наших абонентов также увеличилось за год на 425 тысяч, в противовес рынку.

- Расскажите о снижении расходов? На чем экономили?

Наш подход - не вынужденное кратковременное снижение костов, что называется "до лучших времен", а грамотное управление расходами. У нас с этой целью даже был создан отдельный орган - комитет по операционной эффективности, в состав которого входит весь топ-менеджмент.

- Какие у вас прогнозы по 4G: проведет ли НКРСИ конкурс до конца года? Что мешает (если такое есть)? Как вы думаете, справедлива ли стартовая цена за лицензию в 2,6 ГГц - около 500 млн грн?

План действий по подготовке к проведению тендера на частоты 4G есть, и отраслевой регулятор и другие госорганы работают в этом направлении. Если будут какие-то задержки, то не значительные. Что касается стоимости частот, ее нужно рассматривать в комплексе со стоимостью на частоты другого диапазона - 1800 МГц. Если озвученная стоимость будет соизмеримой для 2600 МГц и для 1800 МГц, это будет приемлемо.

Помимо стоимости есть ряд факторов, реализация которых в совокупности определит участие ведущих операторов в тендере. Первое - одновременность проведения торгов на частоты 1800 МГц и 2600 МГц.

То есть в вашем понимании они должны быть одновременными? А если нет?

Это не мое понимание. Это логика бизнеса, подкрепленная мнением рынка. Общеизвестно: чем выше используемая частота, тем дороже обходится строительство сети, тем медленнее строится сеть и тем дороже услуги для конечного потребителя. Для такого скромного в плане доходов телеком-рынка, как украинский, правильным и экономически оправданным подходом будет одновременное использование обоих диапазонов. Тем более что оборудование, которое мы сейчас устанавливаем, является 4G-ready. На нем можно сравнительно быстро запустить LTE в 1800-м диапазоне и преодолеть технологическое отставание от Европы, если мы стремимся интегрироваться в ее единый цифровой рынок. Если же нас будут подталкивать к диапазону 2,6 Ггц, придется строить абсолютно новую сеть, что затратно и долго. В итоге 4G в Украине появится нескоро.

Второе - важно внедрение полноценной технейтральности и частотного рефарминга. Регулятор должен гарантированно вернуть основную часть спектра 1800 МГц, который сдадут операторы и регулировать взаимоотношения сторон этого процесса.

- Недавно Национальная академия наук Украины высказала опасения по поводу того, что Минздрав хочет поднять в Украине уровень допустимого излучения телеком-антенн в четыре раза. И не факт, что порог теперь в Украине будет повышен. Это повлияет на ваш бизнес?

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Да, важно актуализировать действующие санитарные нормы на излучение базовых станций, хоть немного приблизив их до принятых в Европе показателей - действующие нормы в Украине - 2,5 мкВт/кв см, для сравнения, в Европе - 100 мкВт/кв см. Для того, чтобы можно было разворачивать мобильные сети 4G, нужно увеличить этот показатель хотя бы до 10 мкВт/кв.см, и это по-прежнему будет в 10 раз меньше, чем в Европе.

- Получится ли у компании немного заработать, если с целью проведения конкурса под 4G в диапазоне 1800 МТС отдаст часть частот НКРСИ и получит при перераспределении меньшую долю?

Таких целей наша компания перед собой не ставила, мы рассчитывали на наращивание спектра частот для полноценного запуска 4G.

- Ну а бесцельно заработать есть возможность? Сколько?

Не наш случай. Мы - не частотный спекулянт. Мы - стратегический инвестор. Для нас частоты - не предмет купли-продажи, а необходимый ресурс для работы. Да и излишка частот у нас никогда не было.

- Верите ли вы, что на рынке появится четвертый оператор? Прогосударственный или пропрезидентский? На базе Интертелекома, например?

Это вопрос не веры, а готовности к изменению конкурентной среды. Мы привыкли работать в очень быстро меняющихся условиях. Кроме того, уровень конкуренции сегодня в мобильном бизнесе настолько высок, что появление нового игрока не повлияет на стратегию компании.

- А все-таки? Что вы слышали о номере четыре? 100% ведь что-нибудь было.

Разговоры ходили всякие. Теоретически можно предположить все, что хотите. Но для того, чтобы стать полноценным игроком на рынке, надо вложиться в него не меньше, чем это сделали другие. Или купить кого-нибудь из существующих операторов.

- Почему в этом году МТС Украина корректировала некоторые тарифы в сторону увеличения в начале года? Ожидаются ли новые повышения в течение года?

Стоимость телеком услуг в Украине, наверное, одна из самых стабильных в стране. За последние 10 лет средний доход от одного пользователя увеличился на 16%. Если мы говорим об увеличении стоимости услуг, то понимаем, что все наши тарифы теперь включают 3G услуги.

Мы бы не пересматривали тарифы, если бы не действие внешних факторов. На себестоимость услуг связи сильно влияет государство, которое повышает тарифы на электроэнергию и другие коммунальные платежи, в разы увеличивает плату за частоты, другие отраслевые сборы. Сказывается нестабильность гривны, от которой зависят, в первую очередь услуги с валютной составляющей, а также внутренние услуги - опосредованно через поставки и обслуживание оборудования вендорами, цены которых привязаны к валютному курсу.

По собственной воле мы не собираемся пересматривать тарифы, однако предсказать, как будет действовать государство, трудно.

- Чем закончился скандал по суду с крымской компанией по бренду МТС? Почему, на ваш взгляд, представитель Кабмина так настойчиво пытался попасть на заседания суда?

Это вопрос к ОАО МТС.

- АМКУ написал у себя в годовом отчете, что рассматривает заявления касательно недобросовестной конкуренции на предмет нарушения законодательства относительно рекламы 3G лайфселл и МТС Украина. Что касается вас, то АМКУ занимается изучением, насколько ваши слоганы Лидер скорости 3G и Национальное покрытие нарушают права абонентов и конкурентов. Что вы по этому поводу думаете?

- Под каждым рекламным слоганом, который вы видите на бордах или ТВ, есть законные основания. Мы также выполняем все рекомендации АМКУ.

- Какой объем инвестиций компания планирует потратить в Украине в 2017 году?

В этом году у нас еще более амбициозные планы по строительству, чем в прошлом году. Это касается и размера инвестиций, и географического покрытия. У нас уже стартовала большая программа по строительству 3G сети на востоке Украины. И второе ключевое направление - обеспечить дополнительную емкость сети в крупных городах, рост 3G трафика в которых идет по нарастающей.

- Почему МТС Украина отозвала заявку на покупку Тримоба?

Сделка не получила одобрения Фонда госимущества, поэтому отозвали заявку.

- А какая подноготная? Почему именно так произошло? АМКУ долго тянул, а ФГИ не согласовал. Не похоже ли это на намеренный запрет сделки на госуровне?

Возможно, не было политической воли. Возможно, были противники, которые тормозили процесс. Возможно, и то и другое. На каком-то этапе дальнейшее участие в этом процессе потеряло для нас привлекательность.

-Поговорим о ситуации на Донбассе. Вы (если не считать Интертелекома), по сути, единственный оператор, который остался работать на оккупированных территориях. Как вам это удается делать?

В самом начале конфликта мы закрыли все офисы, магазины, центры технического обслуживания, перевели персонал на работу в другие области (кто захотел остаться, уволился из компании). Все коммутационное оборудование мы переместили в соседние области. На оккупированных территориях у нас остались только базовые станции. Мы продолжаем оказывать услуги абонентам, живущим там, но делаем это удаленно, с подконтрольных украинским властям территорий. Технически это возможно, при условии, что базовые станции находятся в рабочем состоянии. На данный момент работает приблизительно 60% оборудования.

- Получаете ли от боевиков угрозы/принуждения к национализации и как на них реагируете?

Поскольку мы не ведем никакой хозяйственной деятельности на оккупированных территориях, у нас нет никаких договорных отношений с местным руководством и никаких взаиморасчетов с компаниями, зарегистрированными в "ЛНР/ДНР". Сценарий с прекращением поставок электричества вполне вероятен. В таком случае мы не сможем оказывать услуги абонентам даже дистанционно. Но если сеть "выключить", территория окажется в полной изоляции. Очевидно, местные понимают возможные последствия отключения и продолжают подавать электричество на базовые станции.

- Сколько абонентов осталось на оккупированных территориях? Есть ли признаки миграции абонентов на подконтрольную территорию или Россию? Куда обычно уезжают люди?

До 2014 года нашей сетью пользовалась бОльшая часть абонентов на Донбассе. Возможно, поэтому наши базовые станции пока еще там работают. Основная миграция была в 2014 году, когда начались военные действия. Тогда из-за миграции людей в другие регионы мы потеряли около 25% абонбазы в Донецкой и Луганской областях.