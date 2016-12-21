3G-сети создали помехи для работы Wi-Fi в Украине
21.12.2016 12:55
Интернет-провайдеры, которые установили базовые станции Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц, не могут беспрепятственно оказывать услуги
Быстрое развертывание 3G в Украине глушит сети Wi-Fi. Об этом сообщила Интернет ассоциация Украины, объединяющая многих интернет-провайдеров, в своем письме к регулятору.
ИнАУ обратилась в Национальную комиссию по вопросам регулирования связи с предложением создать рабочую группу по вопросам совершенствования законодательства в сфере пользования радиочастотным ресурсом в диапазоне 2,4 ГГц (где работают Wi-Fi-сети).
От участников рынка телекоммуникационных услуг ИнАУ стало известно, что после внедрения и развития в Украине 3G, интернет-провайдеры, которые установили базовые станции Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц, не могут беспрепятственно оказывать услуги. Их сигнал заглушают передатчики 3G.
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