Рада повысила плату за некоторые частоты 4G (исправлено)
21.12.2016 15:59
Плата за использование радиочастот в диапазонах 2,3-2,4 МГц и 2,5-2,7 МГц под мобильную связь будет повышена с 40 грн до 3 000 грн за 1 МГц
фото: Minval.az
В рамках утвержденного ночью бюджета депутаты приняли законопроект №5132, который в десятки раз повышает стоимость использования некоторых диапазонов радиочастот, пригодных для запуска 4G.
Плата за использование радиочастот под мобильную связь в диапазонах 2,3-2,4 МГц и 2,5-2,7 МГц будет повышена с 40,92 грн до 3 000 грн за 1 МГц. При этом цена за МГц за радиосвязь в многоканальных распределительных системах для передачи и ретрансляции телевизионного изображения, передачи звука, цифровой информации в диапазоне 2000-7000 МГц практически не изменится (и составит 45,8 грн). Такие нормы содержит законопроект, подготовленный ко второму чтению. Примечательно, что согласно тексту для первого чтения радиочастоты в диапазонах 2,3-2,4 МГц и 2,5-2,7 МГц должны были подорожать до 20 000 грн за МГц.
Таким образом, компании, которые контролируют эти частоты, и захотят использовать их под 4G, будут платить в десятки раз больше, чем сейчас. Если же они предпочтут использовать старые технологии, то платить намного больше не придется. К таким игрокам относится ММДС Украина Рината Ахметова, монополизировавшая спектр в диапазоне 2,5-2,7 ГГц, Интелеком (Giraffe, 2,3-2,4 ГГц), которую купил основатель Киевстара Игорь Литовченко, а также подконтрольная российскому бизнесмену Евгению Ройтману компания Эс-Лайн (2,3-2,4 ГГц).
Плата за использование радиочастот под мобильную связь в диапазонах 2,3-2,4 МГц и 2,5-2,7 МГц будет повышена с 40,92 грн до 3 000 грн за 1 МГц. При этом цена за МГц за радиосвязь в многоканальных распределительных системах для передачи и ретрансляции телевизионного изображения, передачи звука, цифровой информации в диапазоне 2000-7000 МГц практически не изменится (и составит 45,8 грн). Такие нормы содержит законопроект, подготовленный ко второму чтению. Примечательно, что согласно тексту для первого чтения радиочастоты в диапазонах 2,3-2,4 МГц и 2,5-2,7 МГц должны были подорожать до 20 000 грн за МГц.
Таким образом, компании, которые контролируют эти частоты, и захотят использовать их под 4G, будут платить в десятки раз больше, чем сейчас. Если же они предпочтут использовать старые технологии, то платить намного больше не придется. К таким игрокам относится ММДС Украина Рината Ахметова, монополизировавшая спектр в диапазоне 2,5-2,7 ГГц, Интелеком (Giraffe, 2,3-2,4 ГГц), которую купил основатель Киевстара Игорь Литовченко, а также подконтрольная российскому бизнесмену Евгению Ройтману компания Эс-Лайн (2,3-2,4 ГГц).
Законопроект призван освободить часть неиспользуемого эфира для проведения 4G-аукциона. Ведь расходы компаний на простое содержание этих частот существенно увеличатся.
Напомним, что компания ММДС Украина, находящаяся под операционным управлением Vega, предложила Национальной комиссии по вопросам регулирования связи сдать государству половину частот в диапазоне 2,5-2,7 ГГц (80 МГц) в обмен на компенсацию, не превышающую 25% стартовой цены 4G-лотов. По подсчетам редакции, объем компенсации для Vega может таким образом составить более 500 млн грн (стартовая стоимость одной 4G-лицензии). Вторую половину спектра ММДС пока будет использовать под устаревшую технологию.
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