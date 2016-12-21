Рада повысила плату за некоторые частоты 4G (исправлено)







Напомним, что компания ММДС Украина, находящаяся под операционным управлением Vega, предложила Национальной комиссии по вопросам регулирования связи сдать государству половину частот в диапазоне 2,5-2,7 ГГц (80 МГц) в обмен на компенсацию, не превышающую 25% стартовой цены 4G-лотов. По подсчетам редакции, объем компенсации для Vega может таким образом составить более 500 млн грн (стартовая стоимость одной 4G-лицензии). Вторую половину спектра ММДС пока будет использовать под устаревшую технологию.

Законопроект призван освободить часть неиспользуемого эфира для проведения 4G-аукциона. Ведь расходы компаний на простое содержание этих частот существенно увеличатся.

Таким образом, компании, которые контролируют эти частоты, и захотят использовать их под 4G, будут платить в десятки раз больше, чем сейчас. Если же они предпочтут использовать старые технологии, то платить намного больше не придется. К таким игрокам относится ММДС Украина Рината Ахметова, монополизировавшая спектр в диапазоне 2,5-2,7 ГГц, Интелеком (Giraffe, 2,3-2,4 ГГц), которую купил основатель Киевстара Игорь Литовченко, а также подконтрольная российскому бизнесмену Евгению Ройтману компания Эс-Лайн (2,3-2,4 ГГц).