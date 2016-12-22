Украинский стартап запустил приложение, контролирующее время

Приложение будет хвалить пользователя за продуктивный день. Напомнит, что не стоит перерабатывать или что уже пришло время ложится спать

Украинский стартап Concepter Влада Тисленко вывел на рынок приложение Soul. Это онлайн-треккер, позволяющий контролировать потраченное время. Об этом у себя на Facebook написал сам разработчик.

"Мы пошли дальше остальных компаний, которые занимаются трекингом шагов/активности, и задались очень амбициозной целью - показать человеку, куда уходит его время, и помочь ему лучше распоряжаться своим самым ценным ресурсом.





Soul автоматически разбивает день на разные категории, учитывает сон, время работы, активность и время потраченное на поездки/пробки. В нужный момент он будет присылать трепетно разработанные уведомления, которые вас похвалят за продуктивный день. Напомнит, что не стоит перерабатывать или что уже пришло время ложится спать. По понедельникам приложение составляет отчет с вашими данными и жизненным балансом и, конечно, же вы сможете просматривать как идут успехи у ваших друзей в списке лидеров", -написал Влад Тисленко.

Приложение с 22 декабря появилось на AppStore (доступно для Украины, России, Беларуси и других стран). Пока плата за скачивание на взымается.

Первым успешным проектом Влада Тисленко, серийного стартапера, стала вспышка iblazr для смартфонов и планшетов. В 2013 году она собрала на Kickstarter $156 789.