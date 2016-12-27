Украинский телеком-рынок будет падать до 2021 года - исследование

Доход от мобильного интернета будет расти в среднем на 3,7% в местной валюте, и в 2021 году достигнет 7,2 млрд грн

Украинский телеком-рынок будет стагнировать до 2021 года. Такой прогноз опубликовала аналитическая компания Pyramid Research.

Согласно резюме отчета, доход телеком-рынка в 2016 году составит $ 1,6 млрд (40.7 млрд грн). Среднегодовая динамика в местной валюте будет отрицательной (-0,7%).

"Доходы рынка в долларах, как ожидается, будут снижаться 2021 года. Доход от передачи мобильных данных будет расти в среднем на 3,7% в местной валюте, и в 2021 году достигнет 7,2 млрд грн ($ 256m)", - говорится в сообщении. Аналитики прогнозируют, что мобильный интернет будет составлять в 2021 году 26,1% в среднем чеке абонента (а сейчас - 21%).

Фиксированная VoIP, как ожидается, будет быстро расти в течение 2016-2021 (среднегодовой темп роста - 8,2% в гривне), в то время как фиксированный широкополосный интернет будет показывать среднегодовой темп роста на уровне 3,9%.

"Телекоммуникационный рынок Украины будет контролироваться двумя операторами - Киевстар и Vodafone Украины (МТС). Операторы будут сосредоточены на расширении 3G, пакетных бандлах и сервисах на основе данных, чтобы укрепить свои позиции на рынке", - пишут аналитики.