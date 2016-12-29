Нацсовет пообещал продлить лицензию 1+1 с 6 января

На телеканале заявляют, что выдача бланка лицензии - чисто технический вопрос и не понимают, почему его решение затягивают

Телеканал 1+1 заявил о том, что "впервые услышал определенные подтверждения Нацсовета (по вопросам телевидения и радиовещания, - ред.), премьер-министра Украины и президента в том, что документы на продление лицензии будут выданы". Об этом говорится в заявлении пресс-службы телеканала.

При этом на канале отмечают, что не могут понять, почему Нацсовет по телевидению и радиовещанию заявил, что лицензия будет выдана не позднее 6 января 2017 г. "Этот документ может быть выдан и сегодня, и завтра. Выдача бланка - чисто технический вопрос", - подчеркивают на 1+1, отмечая, что не видят поводов "оттягивать его на неделю на фоне разговоров о попытках рейдерского захвата канала".

"Требования о предоставлении нами дополнительной информации будут рассмотрены, как только мы получим официальный запрос, но это не может быть поводом для задержки с выдачей лицензии. Все необходимые документы были предоставлены к голосованию 15 декабря 2016 г. и никакие новые требования не могут законным образом повлиять на решение о продлении лицензии", - отмечается в сообщении телеканала 1+1.

Телевизионщики заявляют, что "не будут расслабляться, пока не получат документы". На канале выразили надежду, что власти будут последовательными в своих заявлениях и действовать исключительно в правовом поле.

"Настаиваем на необходимости немедленно выдать лицензию канала 1 + 1, чтобы исключить попытки политического давления на коллектив "плюсов", - говорится в заявлении телекомпании.

Напомним, ранее руководство телеканала 1+1 заявило, что телеканалу грозит рейдерский захват. Дело в том, что 29 декабря, истекает срок лицензии на аналоговое вещание канала, при том, что еще 15 декабря Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно проголосовал за переоформление и продление лицензии для канала.

При этом председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко заявил, что телеканал 1+1 может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии.

Генеральный директор телеканала Александр Ткаченко в ответ заявил, что у государства есть интерес к активам канала 1+1.

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