У 1+1 нет долгов перед ПриватБанком - гендиректор канала

Телеканал все еще не получил лицензию на вещание

Телеканал 1+1 ничего не должен ПриватБанку, об этом в Facebook написал генеральный директор канала Александр Ткаченко.

Он также напомнил, что телеканал все еще не получил лицензию на вещание.

"Почему нам нужно ждать до 6 января никто не объяснил", - прокомментировал Ткаченко обещание председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко.

Также Ткаченко подтвердил, что бенефициаром телеканала является Игорь Коломойский.

Напомним, что ранее руководство телеканала 1+1 заявило, что телеканалу грозит рейдерский захват. Дело в том, что 29 декабря, истекает срок лицензии на аналоговое вещание канала, при том, что еще 15 декабря Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно проголосовал за переоформление и продление лицензии для канала.

При этом председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко заявил, что телеканал 1+1 может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии.

Генеральный директор телеканала Александр Ткаченко в ответ заявил, что у государства есть интерес к активам канала 1+1.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.