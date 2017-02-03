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Кипрский суд заблокировал акции компании Ахметова - СМИ

03.02.2017 13:53
Окружной суд Никосии заблокировал акции компании Рината Ахметова в связи со спором о продаже Укртелекома
Кипрский суд заблокировал акции компании Ахметова - СМИ
Ринат Ахметов (фото - EPA)

Окружной суд Никосии вынес решение о временной блокировке акций местной компании, принадлежащей украинскому олигарху Ринату Ахметову, на сумму €656 млн. Об этом сообщает In Cyprus.

Решение суда о временной заморозке акций Ахметова было вынесено по исковому заявлению другой кипрской компании в рамках спора по поводу продажи государственной украинской телекоммуникационной компании за €830 млн.

Кипрская компания UA Telecominvest, созданная в октябре 2012 года, купила в начале 2013 года у EPIC Telecom Invest 100% уставного капитала компании ЕСУ, получив таким образом контроль над 92,7906% акций госкомпании Укртелеком.

В Фонде государственного имущества Украины тогда заявили, что не знали о смене собственника. ЕСУ осенью 2010 года выиграла тендер на продажу Укртелекома за 10,6 млрд грн.

В пресс-служба холдинга СКМ Ахметова корреспонденту ЛІГА.net подтвердили наличие спора. "Действительно, в настоящее время идет спор. Детали спора до его окончания мы не комментируем. При этом хотим отметить, что определение никак не влияет на обычную коммерческую деятельность компании SCM и ее активов. Информация об "аресте" каких-либо банковских счетов SCM или Рината Ахметова не соответствует действительности", - заявляет СКМ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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