Кипрский суд заблокировал акции компании Ахметова - СМИ

Окружной суд Никосии заблокировал акции компании Рината Ахметова в связи со спором о продаже Укртелекома

Окружной суд Никосии вынес решение о временной блокировке акций местной компании, принадлежащей украинскому олигарху Ринату Ахметову, на сумму €656 млн. Об этом сообщает In Cyprus.



Решение суда о временной заморозке акций Ахметова было вынесено по исковому заявлению другой кипрской компании в рамках спора по поводу продажи государственной украинской телекоммуникационной компании за €830 млн.



Кипрская компания UA Telecominvest, созданная в октябре 2012 года, купила в начале 2013 года у EPIC Telecom Invest 100% уставного капитала компании ЕСУ, получив таким образом контроль над 92,7906% акций госкомпании Укртелеком.



В Фонде государственного имущества Украины тогда заявили, что не знали о смене собственника. ЕСУ осенью 2010 года выиграла тендер на продажу Укртелекома за 10,6 млрд грн.



В пресс-служба холдинга СКМ Ахметова корреспонденту ЛІГА.net подтвердили наличие спора. "Действительно, в настоящее время идет спор. Детали спора до его окончания мы не комментируем. При этом хотим отметить, что определение никак не влияет на обычную коммерческую деятельность компании SCM и ее активов. Информация об "аресте" каких-либо банковских счетов SCM или Рината Ахметова не соответствует действительности", - заявляет СКМ.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.