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Рейтинг интернет-провайдеров: Укртелеком и Vega теряют абонентов

06.04.2017 14:55
Количество абонентов интернета на украинском рынке практически не растет
Рейтинг интернет-провайдеров: Укртелеком и Vega теряют абонентов

Консалтинговая группа E&C опубликовала рейтинг крупнейших проводных интернет-провайдеров Украины.

Позиции компаний в рейтинге практически не поменялись за год. Исходя из предоставленных данных, Укртелеком и Vega (обе принадлежат СКМ), которые оказывают услугу интернет-доступа в основном с использованием DSL-технологии, за год незначительно потеряли абонентов. Остальные игроки из ТОП-10 продемонстрировали небольшой рост абонентских баз.  

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Доходы отрасли интернет-доступа, по оценке E&C, в 2016 году увеличились на 7,1% до 8,9 млрд грн. Количество абонентов в общем по рынку выросло всего на 1% до 9,3 млн.  

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Стас Юрасов
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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