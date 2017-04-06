Рейтинг интернет-провайдеров: Укртелеком и Vega теряют абонентов

Количество абонентов интернета на украинском рынке практически не растет

Консалтинговая группа E&C опубликовала рейтинг крупнейших проводных интернет-провайдеров Украины.

Позиции компаний в рейтинге практически не поменялись за год. Исходя из предоставленных данных, Укртелеком и Vega (обе принадлежат СКМ), которые оказывают услугу интернет-доступа в основном с использованием DSL-технологии, за год незначительно потеряли абонентов. Остальные игроки из ТОП-10 продемонстрировали небольшой рост абонентских баз.





Доходы отрасли интернет-доступа, по оценке E&C, в 2016 году увеличились на 7,1% до 8,9 млрд грн. Количество абонентов в общем по рынку выросло всего на 1% до 9,3 млн.



