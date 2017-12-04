Украинцы стали больше смотреть видео и меньше сидеть в соцсетях

Решающим фактором при выборе мобильного оператора в Украине является скорость мобильного интернета

С июля 2016 по июль 2017 года в Украине увеличилось потребление видео-трафика, а потребление социальных сетей незначительно сократилось.



Об этом отмечается в исследовании компании Ericsson.



Согласно его данным, решающим фактором для выбора мобильного оператора в Украине является качество мобильного интернета. После этого следует качество голоса, поддержка клиентов и ценовая политика оператора.



Украинцы также оказались намного более чувствительными к ценам тарифных планов, в то время как, например, поляки больше внимания уделяют персонализации предложений и первым впечатлениям от взаимодействия с оператором.

Согласно прогнозу компании, к 2023 году в сетях связи пятого поколения (5G) будет зарегистрирован 1 млрд подключений. Услуги на базе 5G к этому времени будут доступны для 20% мирового населения. К тому времени доступ к сетям 4G будет иметь 85% населения мира, а число подключений достигнет 5,5 млрд.

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