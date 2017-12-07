СБУ проводит следственные действия в офисе Киевстара

Следствия проходят в рамках дела по одному из сотрудников компании

В офисе компании Киевстар проводятся следственные действия. Об этом LIGA.net стало известно от одного из собеседников на рынке. Президент компании Петр Чернышов подтвердил эту информацию. Он добавил, что следственные действия заранее согласованны с оператором.

Как выяснила редакция у одного из инсайдеров в компании, что следствие проводят сотрудники СБУ в рамках дела по одному из сотрудников компании.

"Это касается его личной жизни и никак не связано с компанией" - уточнил он.

Как сегодня сообщалось, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины провели следственные действия в главном офисе ПриватБанка в Днепре. Об этом пресс-секретарь банка Олег Серга написал в комментарии на странице пользователя Facebook.