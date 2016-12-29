Целый год в одной статье: топ-10 событий в украинском телекоме

В этом году было все: ребрендинг, сделки, срывы очень крупных сделок, достижения в маркетинге и серьезные провалы, кибератаки и обыски

Уходящий 2016-й оказался насыщенным событиями в сфере телекоммуникаций. И не только потому, что основные игроки рынка запустили в общей сложности более 16 000 базовых станций 3G. В этом году было все: и ребрендинг, и сделки, и срывы очень крупных сделок, достижения в маркетинге и серьезные провалы, атаки на крупнейшие телеком-сети (и не только хакерские), старт 4G-эстафеты и так далее.

ЛІГА.net составила топ-10 основных событий в отрасли телекоммуникаций в 2016 году.

1. Большой куш

Начнем в хронологическом порядке. Буквально в первых числах января стало известно, что у крупнейшего и одновременно самого скандального украинского датацентра Парковый (тот самый, под Верховной Радой на Парковой аллее) поменялся владелец. Им стала голландская компания Roybal Direct Investments B.V., основным собственником которой является экс-глава Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Петр Яцук. Он тогда уточнил, что его голландская компания взяла кредиты в иностранных банках для покупки и дальнейшего развития датацентра.





Примечательно, что стоимость Паркового (по крайней мере его оборудования) участники рынка оценивали в десятки миллионов долларов. Как экс-чиновник смог оформить огромный кредит в европейских банках (и под какие гарантии), остается только догадываться.

2. Вместо Ukrcell

Новости из сферы маркетинга в начале года тоже не заставили себя долго ждать. Мобильный оператор life:) внезапно превратился в lifecell. Турецкий холдинг Turkcell, став в 2015 году единоличным владельцем украинской компании (купив 44% у Рината Ахметова), решил подкорректировать ее имидж.





Нужно сказать, что турки рассматривали несколько разных вариантов, как назвать свой украинский актив. В том числе и Ukrcell, который первым приходит на ум (по аналогии с названиями активов турецкой материнской компании Turkcell в других странах - Azercell, Geocell, Moldcell, Kcell). Но чтобы не потерять сильный бренд life:), было принято решение скрестить материнский бренд Turkcell и life:)

Теперь заповедник старого бренда life:) - это Беларусь, где турецкий холдинг по каким-то причинам решил его сохранить.

3. Эпопея с Тримобом

Опять-таки в начале года становится известно, что группа компаний СКМ предварительно договорилась о продаже 3G-оператора Укртелекома - Тримоб. Покупателем должна была выступить МТС Украина (Vodafone). Сумма предстоящей сделки оценивалась на уровне $100 млн.

СКМ в 2015 году так и не удалось продать Тримоб турецкому Turkcell. Поэтому договоренность с МТС Украина стала бы для компании выходом из ситуации. Тем более, что живые деньги Укртелекому очень нужны, чтобы рассчитаться по долгам перед госбанками - Ощадбанком и Укрэксимбанком.





$100 млн как раз хватило бы, чтобы покрыть долг ЕСУ (на эту компанию оформлен Укртелеком) по облигациям в размере нескольких миллиардов. Выкуп облигаций должен состояться не позднее 15 марта 2017 года. А сделку по Тримобу Укртелеком планировал закрыть до конца 2016-го.

Но не сложилось: АМКУ не дал добро на слияние Тримоба с МТС, а ФГИ посчитал, что отчуждение актива чревато рисками, связанными с невыполнением приватизационных условий Укртелекома 2011 года. Причем о каких именно рисках идет речь, в ведомстве так и не уточнили.

Что дальше? Если с банками не рассчитаются, они могут воспользоваться своими правами на акции в Укртелекоме. Они находятся в банковском залоге. Речь идет о ценных бумагах номинальной стоимостью 4,344 млрд грн. То есть о доле, равной 92,79% уставного капитала оператора.

4. Разорили роумеры

Неприятная, но поучительная история произошла в начале года с МТС Украина. В канун майских отпусков компания вынуждена была в очередной (второй) раз за месяц корректировать роуминговую услугу в новых тарифах Vodafone Red - Роуминг как дома. Из тарифов исчезли безлимитные входящие и внутрисетевые звонки во время пребывания украинского абонента в Европе.





В чем была причина столь непопулярного шага? Оказалось, что после появления на рынке тарифов Vodafone в западных областях Украины на них начался ажиотажный спрос. Новые пакеты украинского оператора массово переправлялись в Европу, где местные жители пользовались ими на постоянной основе. Такого явно не ожидали в компании. Ведь на нашего оператора моментально свалилась огромная финансовая нагрузка в виде платы за пользование европейскими сетями при звонках с сим-карт Vodafone за рубежом. Результатом стало заметное падение маржи компании в первом квартале.

5. Большая стройка

Несмотря на явные сложности с долговой нагрузкой по гособлигациям, крупнейший оператор фиксированной связи и интернет-доступа Укртелеком, подписав с китайским China Development Bank кредитный договор, затеял в этом году масштабную модернизацию своей медной сети. Начал в мае с запуска пилотного проекта в одесской Аркадии.





Суть модернизации в том, чтобы заменить медь в городских распределительных сетях, доходящих до районных блоков, на оптику (Fiber to the Curb). Новая схема также позволяет избавиться от старых АТС, которые потребляют огромное количество электроэнергии и занимают очень много места. Сетевая реформа также дает возможность в несколько раз увеличить скорость до конечного абонента и запустить новые интерактивные сервисы.

Поставкой нового оборудования занимается Huawei. За 2,5 года планируется модернизировать сеть компании в 6 крупнейших городах Украины: Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье и Львове. Общие инвестиции в модернизацию к 2018 году достигнут $250 млн.

6. Временное возвращение звезды

Неожиданная летняя новость - появление на телеком-арене основателя и экс-президента Киевстар Игоря Литовченко. Он стал собственником беспроводного телеком-провайдера Интеллектуальные коммуникации (ТМ Giraffe). Его интерес - запуск сети LTE (4G) на радиочастотах в диапазоне 2,3 ГГц. Летом команда Литовченко даже провела тестовое включение базовой станции в режиме indoor, что дало понять, какие устройства и на каких скоростях сеть в этом диапазоне может поддерживать.





Игорь Литовченко собирался использовать админресурс и получить 4G-лицензию первым и без конкурса (путем переоформления старой лицензии на беспроводную связь). Но осенью он пошел на попятную, после того как НКРСИ дала понять, что исключений из правил 4G-конкурса в 2017 году никому не видать. Что будет с Giraffe в следующем году, пока неизвестно.

7. Скорая финансовая помощь

Крупной сделкой также можно назвать покупку инвест-компанией Horizon контроля в фиксированном операторе Датагруп. У основателя этой компании Александра Кардакова остался миноритарный пакет.

Скорее всего, Horizon на эту сделку вынудило пойти финансовое состояние актива. Ранее инвест-компания была только миноритарным акционером (с долей около 30%). Но успешно выйти из оператора долгое время не удавалось. У экс-собственника Датагруп нарисовались большие долги, из которых он не мог выйти самостоятельно.

8. Атаки на сети

В этом году сразу несколько крупных компаний подверглись атакам. По их утверждению, они были хакерскими. Так, в августе во внештатной ситуации оказалась сеть Киевстар, начались сбои в обслуживании клиентов. Президент Киевстара Петр Чернышов писал в Facebook, что на сеть шла TDOS атака. Параллельно в тот же день кто-то умудрился повредить сразу два магистральных кабеля Киевстар: Киев - Одесса и Днепр - Одесса. В итоге у абонентов в Одессе и Николаеве пропала связь.





О масштабной хакерской атаке сообщала недавно и Воля. Как результат, в течение всего вечера киевские интернет-абоненты оказались без связи.

9. Одесситы под прицелом

В этом году было еще как минимум одно крупное отключение связи - в ноябре, когда в центральном офисе крупнейшего CDMA-оператора Интертелеком в Одессе силовики провели обыски и изъяли важное сетевое оборудование. Служба безопасности заподозрила оператора в содействии российским спецслужбам. Якобы Интертелеком помогал ФСБ и ГРУ РФ прослушивать украинских абонентов. Интертелеком контролируется Виктором Гушаном, бизнесменом приднестровской группы Шериф. Это было беспрецедентное событие, вследствие которого без доступа в сеть оказались сотни тысяч абонентов. Причем обыски проходили по классике жанра - в пятницу вечером.

10. 4G-старт

В этом году НКРСИ сделала первый шаг навстречу к 4G-конкурсам, а СКМ - к хорошим деньгам. Телеком-регулятор определил, сколько будут стоить 4G-лицензии, которых, по всей видимости, будет выдано четыре штуки уже в следующем году.

Каждая из лицензий в диапазоне 2,6 ГГц обойдется чуть более чем в 500 млн грн. Откуда регулятор возьмет свободные частоты? Как недавно писала ЛІГА.net, часть своих частот НКРСИ предложила компания ММДС Украина (принадлежит СКМ). Сейчас она располагает эксклюзивной лицензией в диапазоне 2,6 ГГц. Но половину спектра компания готова отдать в пользование государству в обмен на компенсацию.





ММДС Украина сможет претендовать на 25% от начальной стоимости четырех лицензий. То есть на 500 млн грн. Как недавно рассказывал CEO Vega Мурат Чинар (управляет также ММДС), возможно, компания тоже решит поучаствовать в конкурсе на связь четвертого поколения.