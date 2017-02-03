Пропаганда с воздуха: СМС в Авдеевке могли рассылать через дроны

Особенность такой техники заключается в том, что дроны способны на время подменить собой базовую станцию мобильного оператора на удалении до 120 км

Во время боев под Авдеевкой террористические формирования могли применять самые современные российские беспилотные комплексы, способные массово рассылать СМС и определять местонахождение мобильных устройств.

Утром в понедельник, 30 января, на мобильные устройства украинских военнослужащих и мирных жителей, находящихся в городе и его окрестностях, были разосланы тысячи сообщений деморализующего характера на украинском языке.

Одно из них опубликовала у себя в Twitter корреспондент Deutsche Welle Анастасия Магазова. Текст СМС: "ЗСУшник, ти усього лиш м’ясо для своїх командирів". Также сообщалось, что приходили сообщения и с другими текстовками.

Как рассказала ЛІГА.net Магазова, сообщения приходили на номера, как только восстанавливалась связь украинских мобильных операторов после отключений электроэнергии. Причем приходили они якобы с украинских номеров.

Вряд ли через мобильщиков

Вряд ли для этого использовалась инфраструктура Киевстара, МТС Украина и Lifecell. "Люди пересылали нам скриншоты СМС с указанием номеров телефонов, с которых шла рассылка. Номера несуществующие", - рассказывает начальник отдела по связям с общественностью МТС Украина (Vodafone) Виктория Рубан. "Злоумышленники могут использовать так называемые симуляторы базовых станций", - объясняют в пресс-службе Киевстара. Это специальные устройства, которые способны заглушить сигнал и временно подменить собой базовую станцию сотовой компании. Это дает злоумышленнику возможность контролировать местонахождение абонента, контролировать само устройство, а также отправлять на него сообщения. "Это работа передвижных комплексов, используемых спецслужбами. Оборудование - аналог передвижных базовых станций, которые работают на частотах украинских операторов и генерируют мощный сигнал, заставляя телефоны абонентов подключаться к ним", - добавляет Рубан.

Подобное оборудование применялось во время Майдана на улице Грушевского в Киеве. В сообщениях тогда говорилось, что их получатели зарегистрированы как участники массовых беспорядков.

Разумеется, установку симулятора базовой станции, например, "на борту" специализированного автомобиля, который подъехал к Майдану и на короткое время заменил собой базовую станцию мобильщиков, представить можно. Но как злоумышленникам из ОРДО удается рассылать сообщения жителям Авдеевки?

Рабочая версия

Немецкое издание Bild.de на днях опубликовало статью, в которой связало рассылку СМС с применением на востоке Украины современного российского комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-341В Леер-3. Он функционирует на базе грузовика КамАЗ и нескольких дронов типа Орлан-10. В своей статье Bild.de ссылается на комментарий военного эксперта волонтерского проекта InformNapalm Михаила Кузнецова. InformNapalm ранее уже публиковал информацию о том, что КамАЗ комплекса Леер-3 был замечен в Донецке. А недавно на сайте проекта также появились данные об использовании в Луганской области беспилотников Орлан-10.

Примечательно, что буквально недавно в российской прессе появились статьи о том, что на вооружение армии были приняты дроны, "способные подменять вышки сотовой связи и отправлять абонентам СМС, аудиосообщения, а в перспективе и небольшие видеоролики". Как сообщает издание Izvestia.ru, беспилотники прошли успешные испытания в Сибири и начинают поставляться в войска. Первые Леер-3 появились еще в 2015 году. Но они способны были подавлять сигнал только GSM-операторов. Новые БПА могут воздействовать на 3G и 4G.

Если верить опубликованным в сети техническим характеристикам Орланов, они способны выполнять боевые задачи на удалении до 120 км от места развертывания. Это означает, что теоретически под контроль злоумышленников могут попасть устройства абонентов, находящиеся на довольно большом удалении от линии фронта. То есть разного рода диверсии могут происходить глубоко в тылу. А заметить, что дрон подменил собой сотовую сеть в определенном районе, будет нелегко. Как рассказал редакции собеседник в Украинском центре радиочастот, технологически, чтобы что-то отследить, нужно мониторить эфир стационарно и постоянно. Ведь дрон оказывается в воздухе лишь на некоторое время.