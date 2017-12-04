Свет в конце туннеля: когда в киевском метро появится 3G и 4G

Мобильные операторы договорились о внедрении 3G и 4G в киевском метро. Поиск нового подрядчика для строительства сети начнется в 2018 году

Каждый день пассажирами киевского метро становятся около 1,5 млн человек. Многие из них используют во время поездок смартфоны. Но не для интернета. В подземке его практически нет. Даже связь 2G работает не на всех станциях. Не говоря уже о 3G или 4G.

Что не так ?

Отсутствие 3G в метро - проблема давняя. Почему? Еще год назад студенты КПИ задавали этот вопрос премьер-министру Владимиру Гройсману. Он пообещал студентам запустить новое поколение связи в метро, подчеркнув, что "технически это не проблема".

Как оказалось, реализация проекта застряла не из-за технической части, а из-за финансовых вопросов. Компания ЕСУ, подрядчик по строительству 2G-сети в метрополитене столицы, запросила за проект модернизации сети 350 млн грн. Операторы посчитали эту сумму слишком большой. Из-за этого 3G в метро так и не появилась.

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ЕСУ - единственный подрядчик по строительству новой мобильной сети 2G в метрополитене столицы. Компания выиграла тендер на этот проект еще в 2012 году. Тогда стояла задача по обновлению мобильной сети "подземки".

ЕСУ, по данным реестра Минюста, принадлежит компании Ivinvest Ltd (Маршалловы о-ва). Этот офшор известен тем, что подавал в суд на ФГИ в 2010 году с целью оградить процесс приватизации Укртелекома от срывов и вмешательств госорганов.

Как рассказывают представители операторов мобильной связи, сеть 2G, которую строит ЕСУ, будет сдана до конца первого квартала 2018-го. По словам PR-директора Vodafone Ukraine Виктории Рубан, после завершения строительства инфраструктура должна быть передана мобильным операторам.

Сейчас мобильная связь с доступом в интернет по GPRS есть на 40 станциях из 52.

"В декабре этого года планируем запустить сеть на станциях Осокорки, Позняки, Харьковская, Вырлица, Голосеевская и Васильковская", - уточнили в Киевстаре.

Оставшиеся станции - Бориспольскую, Красный Хутор, Выставочный центр, Ипподром, Дорогожичи и Сырец - операторы надеются покрыть в первом квартале 2018 года.

Но, напомним, на всех станциях будет работать только 2G.

Что же делать с 3G?

Мобильные операторы начали искать другой выход из ситуации и, кажется, нашли его. Они договорились между собой и сейчас готовят тендер по поиску нового подрядчика для строительства сетей 3G/4G. "Есть вероятность, что он состоится в 1 квартале 2018 года", - добавляет LIGA.net Виктория Рубан.

Информацию о том, что операторы уже почти договорились о проведении тендера, подтвердил LIGA.net президент Киевстар Петр Чернышов. "На данном этапе определены конечные требования тендера по выбору подрядчика для установки 3G/4G оборудования в метро. Это будет компания, которая предоставит услуги "под ключ", - рассказал он.

То, что переговоры о проведении тендера находятся на финальной стадии, подтвердили и в компании lifecell.

В ЕСУ по телефону отказались комментировать вопросы относительно завершения строительства 2G-сети и возможного участия в новом тендере. LIGA.net направила в компанию запрос по электронной почте и ждет ответа.

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Как это будет?

Наиболее разумным и экономически обоснованным вариантом развития 3G/4G-сети для операторов является строительство общей инфраструктуры.

Строить и обслуживать ее будет подрядчик. Так как мобильщики работают с разными поставщиками оборудования, им необходимо было договориться о технических требованиях к проекту.

По словам Виктории Рубан, с точки зрения получения разрешений строительство сети в метрополитене никак не отличается от строительства сети в любом другом месте. Операторам нужен только договор аренды с городскими властями, который фактически уже есть.

Сети для стандартов 3G и 4G (в следующем году операторы получат лицензии на этот стандарт) будут строиться и работать одновременно. Украинцы смогут выбирать, каким стандартом пользоваться. "4G будет использоваться для передачи данных, 3G - для передачи данных и голосовой связи", - говорит менеджер Vodafone Ukraine.

"Договор аренды с городом уже существует. Может быть, понадобится какой-то новый небольшой договор на установку дополнительного оборудования", - добавляет она.

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Цена вопроса

Как рассказал LIGA.net осведомленный источник в одном из мобильных операторов, общая стоимость проекта по установке в метро 3G/4G-оборудования может составить около 300 млн грн.

Немного меньшую цифру назвали LIGA.net в компании Huawei, которая является одним из основных поставщиков оборудования для украинских операторов и провайдеров.

"Ориентировочная стоимость такого проекта по покрытию всего метрополитена превышает $10 млн", - сообщил директор департамента беспроводных решений Huawei Украина Чжан Хайчао.

По словам Петра Чернышова, стоимость проекта должна быть ниже. "Цена в 300 млн грн слишком большая", - прокомментировал он. Расходы мобильщики договорились поделить поровну. Это подтверждают все операторы. Таким образом, каждый из них заплатит подрядчику около 100 млн грн.

Когда запустят 3G и 4G в метро

Как рассказали LIGA.net в Huawei, реализовать такой проект можно за год. Столь долгий строк объясняется необходимостью получения специальных разрешений и спецификой работы. В туннелях метро можно работать только четыре часа в сутки и только четверо суток в неделю. Это всего 16 часов в неделю.

Таким образом, 3G и 4G может появиться в Киевском метро примерно через год после проведения тендера. Возможно, успеют немного раньше, к концу 2018 года.