Оккупанты не вкладываются в сроки сдачи моста в Крым

Еще один конкурс на разработку рабочей документации и строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту признан несостоявшимся

Сроки реализации российского проекта Керченского моста в оккупированный Крым могут сдвинуться. Уже второй конкурс по выбору генподрядчика на строительство железнодорожных подходов к мосту сорвался из-за отсутствия заявок, пишет КоммерсантЪ.

Повторный конкурс на разработку рабочей документации и строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту признан несостоявшимся, сообщается на сайте госзакупок. Цена контракта - 16,9 млрд руб., срок исполнения - ноябрь 2019 года.

Первый тендер ФКУ Управление служебных зданий федеральных органов исполнительной власти в области транспорта Росжелдора объявило в конце сентября. Заявки принимались до конца октября, но сначала из-за технической ошибки срок сдвинули на 7 ноября, а после неоднократных изменений конкурсной документации и критериев оценки датой рассмотрения было назначено 8 декабря. Была подана одна заявка от АО Железные дороги Якутии, не прошедшая предквалификационный отбор. Участник должен был подтвердить опыт по строительству и ремонту объектов капстроительства и искусственных дорожных сооружений (мостов, эстакад и т. п.) в течение последних трех лет, а цена контракта должна была составлять не менее 20% от стоимости заказа ФКУ. Это условие Железные дороги Якутии не выполнили.

По данным источника издания, к проекту проявляли интерес Арас Агаларов и Руслан Байсаров. Связаться с их представителями изданию не удалось. В начале года проект Керченского моста получил положительное заключение Главгосэкспертизы, на объекте начались основные строительно-монтажные работы. Общая стоимость - 228 млрд руб., генподрядчик - ООО Стройгазмонтаж Аркадия Ротенберга.

Транспортный переход через пролив спроектирован в виде двух параллельных мостов. Открытие автомобильного движения должно было состояться в конце 2018 года, железнодорожного - в 2019 году.

В октябре на форуме ОНФ в Ялте президент РФ Владимир Путин заявил, что строительство перехода через Керченский пролив идет "хорошими темпами", и отметил, что рассчитывает на качественную сдачу в срок и подходов к мосту, и сопутствующей инфраструктуры.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.