Кабмин утвердил госсекретаря Мининфраструктуры

Андрей Галущак назначен государственным секретарем Мининфраструктуры

Кабинет министров Украины назначил Андрея Галущака государственным секретарем Министерства инфраструктуры с испытательным сроком с три месяца.

Галущака с назначением уже поздравил глава Укрзализныци Войцех Балчун.

Ранее комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабинету министров назначить госсекретарем Мининфраструктуры начальника департамента инвестиционной политики Укрзализныци Андрея Галущака. Министр инфраструктуры Владимир Омелян выступил категорически против кандидатуры Галущака. Министр заявлял, что подаст в отставку, если его утвердят на должности.

Галущака связывают с беглым экс-руководителем Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владиславом Каськивым. В 2011 году Галущак занимал должность замдиректора ГП Инвест-Украина и заместителя руководителя ГП Национальный проект LNG-терминал.

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