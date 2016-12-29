Alitalia возобновит полеты из Рима в Киев
Авиакомпания Alitalia со 2 мая 2017 года возобновит полеты из Рима в Киев после длительного перерыва, однако в другой аэропорт - Киев (Жуляны) вместо Борисполя, сообщает avianews.com.
Рейсы будут выполняться на ежедневной основе с ночной стоянкой в Киеве до 27 октября 2017 года, т.е. до конца летней навигации. Вылеты из римского аэропорта Фьюмичино предусмотрены в 23:00, вылеты из Жулян - в 05:00. Время в пути в одну сторону составит около 3 часов. На линии Alitalia планирует задействовать самолет типа Airbus A320.
Минимальная стоимость авиабилетов Киев-Рим в обе стороны с учетом перевозки багажа на данный момент составляет около 253 евро, однако она может быть снижена в дальнейшем за счет введения на киевском маршруте промо-тарифов и тарифов без багажа, которые применяются на европейских линиях Alitalia.
Ранее об открытии с 26 февраля 2017 года дополнительных рейсов в Киев в аэропорт Жуляны из Варшавы с ночной стоянкой в украинской столице объявил польский авиаперевозчик LOT.
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