Железная дорога заказала у фирмы Тигипко вагоны на 44 млн грн

Филиал Центр транспортного сервиса Лиски Украинской железной дороги заказал предприятию Днепровагонмаш Сергея Тигипко фитинговые платформы

Филиал Центр транспортного сервиса Лиски Украинской железной дороги 22 декабря по результатам тендера заказал предприятию Днепровагонмаш фитинговых платформ на 43,84 млн грн. Об этом сообщается в системе ProZorro, пишут Наші гроші.

До конца 2017 года компания из группы Сергея Тигипко поставит 53 безбортовых вагона-платформы модели 13-4085-01 для крупнотоннажных контейнеров грузоподъемностью 72 т по 827 тысяч грн.

Они будут укомплектованы поглощающим аппаратом класса Т1, автосцепкой СА-3, безрезьбовыми соединениями воздуховода, кодовыми бортовыми датчиками и двухосными тележками модели 18-7055.

Их максимальная конструкционная скорость составляет 120 км/ч, общий срок службы - 32 года, до капитального ремонта - 17 лет, между деповскими ремонтами - два года.

В 2008 году центр купил у Крюковского вагоностроительного завода подобные платформы модели 13-7024 грузоподъемностью 71,2 т по 655 тысяч грн, то есть на 21% дешевле.

Единственным конкурентом было киевская компания Машбудинвест, с такими же платформами на 0,1% дороже.

Она записано на кипрскую фирму Форвинком Лимитед, чьим номинальным бенефициаром указан Христофорос Малактос.



Ранее структуры, близкие к Тигипко, купили крупный киевский четырехзвездочный отель Radisson Blu Hotel Kiev Podilу российской компании Отель Девелопмент.



До этого Тигипко купил Universal Bank.



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