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На границе с Польшей стоят около тысчи автомобилей

03.01.2017 10:43
К 8:00 на украинско-польской границе в очередях стояли 960 автомобилей
На границе с Польшей стоят около тысчи автомобилей
Фото: EPA

На украинско-польской границе по состоянию на 08:00 в очередях к пунктам пропуска стояли 950 автомобилей. Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины на своей странице в Facebook.

В пункте пропуска "Краковец" оформление ожидали 130 автомобилей (дополнительная полоса движения для водителей с украинской регистрацией и граждан Европейского союза - 170 легковых автомобилей), "Рава-Русская" - 200.

По 120 автомобилей стояли в очередях на пунктах пропуска "Грушев" и "Шегини".

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ЛIГАБiзнесIнформ
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