На границе с Польшей стоят около тысчи автомобилей
03.01.2017 10:43
К 8:00 на украинско-польской границе в очередях стояли 960 автомобилей
Фото: EPA
На украинско-польской границе по состоянию на 08:00 в очередях к пунктам пропуска стояли 950 автомобилей. Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины на своей странице в Facebook.
В пункте пропуска "Краковец" оформление ожидали 130 автомобилей (дополнительная полоса движения для водителей с украинской регистрацией и граждан Европейского союза - 170 легковых автомобилей), "Рава-Русская" - 200.
По 120 автомобилей стояли в очередях на пунктах пропуска "Грушев" и "Шегини".
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Материалы по теме:
-
03.01.2017 08:16
-
30.12.2016 12:50
-
29.12.2016 18:17
-
29.12.2016 10:24
-
28.12.2016 16:36
Все материалы по теме: Транспорт и логистика
Спецпроекты
Новости партнеров