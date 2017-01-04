Ан-225 Мрия стал самым популярным в 2016 году

Сервис Flightradar24 назвал украинский Ан-225 Мрия самолетом, которого чаще всего отслеживали в 2016 году

Сервис Flightradar24, который предоставляет данные в режиме реального времени о перемещении самолетов, подвел итоги 2016 года о популярности конкретных рейсов и назвал украинский Ан-225 Мрия транспортом, который чаще всего отслеживали за весь год.

Как сообщает Tehnot, Ан-225 особенно отличился в мае - перелет в Перт (Австралия), самого большого самолета в мире стал самым популярным рейсом среди пользователей сервиса. Точное количество отслеживания сервис не назвал, но уточнил, что за полетом наблюдали "сотни тысяч" людей.

Полет, когда Ан-225 перевез груз весом в 182 т, стал абсолютным лидером среди пользователей сервиса в ноябре.

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Напомним, самым популярным рейсом в 2016 году стал полет Папы Римского из Кракова в Рим, его в режиме онлайн посмотрели 530 тыс. человек, а еще около 135 тыс. просмотров рейс собрал на приземлении.