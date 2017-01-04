Ан-225 Мрия стал самым популярным в 2016 году
Сервис Flightradar24, который предоставляет данные в режиме реального времени о перемещении самолетов, подвел итоги 2016 года о популярности конкретных рейсов и назвал украинский Ан-225 Мрия транспортом, который чаще всего отслеживали за весь год.
Как сообщает Tehnot, Ан-225 особенно отличился в мае - перелет в Перт (Австралия), самого большого самолета в мире стал самым популярным рейсом среди пользователей сервиса. Точное количество отслеживания сервис не назвал, но уточнил, что за полетом наблюдали "сотни тысяч" людей.
Полет, когда Ан-225 перевез груз весом в 182 т, стал абсолютным лидером среди пользователей сервиса в ноябре.Напомним, самым популярным рейсом в 2016 году стал полет Папы Римского из Кракова в Рим, его в режиме онлайн посмотрели 530 тыс. человек, а еще около 135 тыс. просмотров рейс собрал на приземлении.
Смотрите также: Ан-225 Мрия отправился в первый коммерческий рейс: видео
Ан-225 Мрия - самый крупный и мощнейший в мире транспортный самолет, созданный киевским Конструкторским бюро имени Антонова в конце 80-х годов прошлого века. В ноябре 2004 года Международная федерация аэронавтики внесла его в Книгу рекордов Гиннесса за 240 рекордов.Свой первый полет Ан-225 совершил в 1988 году, а с 1989 года он находится в эксплуатации.
Материалы по теме:
-
03.01.2017 10:43
-
03.01.2017 08:16
-
30.12.2016 12:50
-
29.12.2016 18:17
-
29.12.2016 10:24
- На границе с Польшей стоят около тысчи автомобилей вчера, 10:43
- Железная дорога заказала у завода Тигипко вагоны на 44 млн грн вчера, 08:16
- Укрзализныця сообщила о технических проблемах с покупкой билетов 30.12.16, 12:50