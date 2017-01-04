Австрийские авиалинии будут чаще летать в Украину

В этом году количество рейсов из Вены в Одессу и во Львов будет значительно увеличено

Авиакомпания Австрийские авиалинии в 2017 году запускает три дополнительные еженедельные рейсы до Львова и Одессы. Об этом сообщает портал Ukraine-nachrichten.

"В летнем расписании этого года количество рейсов из Вены в Одессу и во Львов будет значительно увеличено. С начала апреля 2017 года появятся три дополнительных еженедельных рейса в Одессу, а также во Львов", - говорится в сообщении.

Сейчас Австрийские авиалинии летают во Львов, Одессу, Днепр и Киев.

Напомним, ранее крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia сообщила, что с 2 мая 2017 года запустит регулярный прямой рейс в Рим из столичного аэропорта Киев (Жуляны).





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