Мексиканская Interjet возвращает к полетам российские SSJ-100

После проведения необходимых ремонтных работ Interjet начал возвращение к эксплуатации 11 самолетов Superjet-100

Мексиканский авиаперевозчик Interjet начал возвращать в эксплуатацию российские самолеты SSJ-100, полеты которых были ранее приостановлены.

"После проведения необходимых ремонтных работ Interjet начал возвращение к эксплуатации 11 самолетов Superjet-100, которые находились на земле после получения указания об их полетопригодности от российских властей", - говорится в сообщении компании.

Ремонтные работы были выполнены группой специалистов производителя АО Гражданские самолеты Сухого и Interjet под контролем главного управления гражданской авиации Мексики, отмечается в сообщении.

Сейчас к полетам уже приступили шесть самолетов, временно отстраненных от полетов ранее, остальные приступят к полетам постепенно. "Ожидаем, что ремонтные работы буду закончены ранее намеченного срока, и до конца января весь флот Interjet из 22 самолетов Superjet-100 будет работать в обычном режиме, чтобы вместе с 48 самолетами Airbus осуществлять более 300 ежедневных рейсов компании", - отмечено в пресс-релизе перевозчика.

Решение о запрете полетов 11 SSJ-100 было принято 27 декабря из-за выявленных у них "потенциальных неисправностей".

24 декабря сообщалось, что в стабилизаторе самолетов SSJ-100 обнаружено повреждение, из-за которого Росавиация приостановила эксплуатацию шести SSJ-100 у Аэрофлота и одного у авиакомпании ИрАэро.









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Позднее производитель, ГСС сообщил, что была организована работа по осмотру парка SSJ-100, находящегося в эксплуатации, выпущено техническое решение по поддержанию летной годности самолетов данного типа.