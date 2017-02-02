Georgian Airways запускает рейс Харьков-Тбилиси

Рейс будет выполняться на Boeing 737 дважды в неделю по средам и субботам

С 12 апреля этого года авиакомпания Georgian Airways открывает прямой регулярный рейс Харьков-Тбилиси.

Рейс будет выполняться на Boeing 737 дважды в неделю по средам и субботам. Цена на билет в обе стороны начинается от 178$, включая все сборы и перевозку багажа весом до 20кг. Время полета - чуть больше двух часов.





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Вылет их Харькова в 17:50, прилет в Тбилиси - в 21:10. Обратно вылет из Тбилиси в 15:30, прилет в Харьков - в 16:50.