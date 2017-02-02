USD:  27.11  27.64   EUR:  28.99  29.84  
Самообразование
Спецпроекты
Все проекты

Georgian Airways запускает рейс Харьков-Тбилиси

02.02.2017 15:18
Рейс будет выполняться на Boeing 737 дважды в неделю по средам и субботам
Georgian Airways запускает рейс Харьков-Тбилиси
Фото - hrk.aero

С 12 апреля этого года авиакомпания Georgian Airways открывает прямой регулярный рейс Харьков-Тбилиси.

Рейс будет выполняться на Boeing 737 дважды в неделю по средам и субботам. Цена на билет в обе стороны начинается от 178$, включая все сборы и перевозку багажа весом до 20кг. Время полета - чуть больше двух часов.

Вылет их Харькова в 17:50, прилет в Тбилиси - в 21:10. Обратно вылет из Тбилиси в 15:30, прилет в Харьков - в 16:50.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Материалы по теме:

Все материалы по теме: Транспорт и логистика
Все новости по теме
Новости раздела
Все новости
Спецпроекты
Все спецпроекты
Инфографика
Вся инфографика
Новости партнеров