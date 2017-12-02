Укрзалізниця начинает продажу билетов в ЕС со скидками
Государственная Укрзалізниця (УЗ) начинает продажу проездных билетов на международные поезда, следующие в страны Евросоюза (ЕС), с установлением скидок к действующим граничным тарифам. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Билеты можно приобрести на поезда и беспересадочные вагоны в Варшаву, Вену, Будапешт, Вроцлав, Перемышль, Братиславу, Прагу, Кошице, Бухарест и Сучаву.
Стоимость проезда в страны ЕС будет рассчитываться с учетом курса евро на дату приобретения билета. В частности, при курсе евро 31,1 грн стоимость проезда будет следующая:
Львов-Варшава - 1728,25 грн;
Львов-Вроцлав - 1634,66 грн;
Киев-Варшава - 1350,78 грн;
Интерсити+ Киев-Перемышль (через Коростень): 1 класс - 705,03 грн, 2 класс - 489,77 грн;
Интерсити+ Киев-Перемышль (через Казатин, Винницу и Тернополь): 1 класс - 767,42 грн, 2 класс - 536,57 грн;
Интерсити+ Львов-Перемышль: 1 класс - 274,52 грн, 2 класс - 190,3 грн;
Киев-Братислава - 2264,83 грн;
Киев-Прага - 3013,52 грн;
Киев-Кошице - 1456,85 грн;
Киев-Бухарест - 2551,52 грн;
Вадул-Сирет - Бухарест - 954,6 грн;
Вадул-Сирет - Сучава - 174,7 грн;
Киев-Будапешт - 2002,79 грн;
Львов-Будапешт - 1400,99 грн;
Киев-Вена - 2505,04 грн.
Министерство инфраструктуры ранее получило с опозданием запрос от УЗ по урегулированию скидок на международные перевозки.Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
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