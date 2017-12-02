Укрзалізниця начинает продажу билетов в ЕС со скидками

Кабмин согласовал скидки на международные поезда, следующие в страны Евросоюза

Государственная Укрзалізниця (УЗ) начинает продажу проездных билетов на международные поезда, следующие в страны Евросоюза (ЕС), с установлением скидок к действующим граничным тарифам. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Билеты можно приобрести на поезда и беспересадочные вагоны в Варшаву, Вену, Будапешт, Вроцлав, Перемышль, Братиславу, Прагу, Кошице, Бухарест и Сучаву.

Стоимость проезда в страны ЕС будет рассчитываться с учетом курса евро на дату приобретения билета. В частности, при курсе евро 31,1 грн стоимость проезда будет следующая:

Львов-Варшава - 1728,25 грн;

Львов-Вроцлав - 1634,66 грн;

Киев-Варшава - 1350,78 грн;



Интерсити+ Киев-Перемышль (через Коростень): 1 класс - 705,03 грн, 2 класс - 489,77 грн;

Интерсити+ Киев-Перемышль (через Казатин, Винницу и Тернополь): 1 класс - 767,42 грн, 2 класс - 536,57 грн;

Интерсити+ Львов-Перемышль: 1 класс - 274,52 грн, 2 класс - 190,3 грн;

Киев-Братислава - 2264,83 грн;

Киев-Прага - 3013,52 грн;

Киев-Кошице - 1456,85 грн;

Киев-Бухарест - 2551,52 грн;

Вадул-Сирет - Бухарест - 954,6 грн;

Вадул-Сирет - Сучава - 174,7 грн;

Киев-Будапешт - 2002,79 грн;

Львов-Будапешт - 1400,99 грн;

Киев-Вена - 2505,04 грн.

Министерство инфраструктуры ранее получило с опозданием запрос от УЗ по урегулированию скидок на международные перевозки.