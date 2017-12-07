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Россия пустит все поезда в обход Украины 11 декабря

07.12.2017 09:50
Российские поезда со следующей недели будут ходить в обход Украины
Россия пустит все поезда в обход Украины 11 декабря
Фото: uz.gov.ua
Все российские поезда с 11 декабря начнут ходить в обход Украины. Об этом сообщают российские СМИ, цитируя директора РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрия Пегова.

"Часть поездов уже там ходит. Переход будет длиться именно сутки - с 10 до 11 декабря. Когда осуществится переход, то уже пассажирские поезда там курсировать не будут", - уточнил Пегов.


Железнодорожное сообщение в обход Украины будет запущено по участку Журавка - Миллерово. Речь идет о внутренних поездах, которые следуют в сторону Ростова. Раньше они должны были дважды пересекать границу Украины на территории Луганской области.

Первые поезда в обход Украины страна-агрессор запустила 15 ноября.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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