Россия пустит все поезда в обход Украины 11 декабря

Российские поезда со следующей недели будут ходить в обход Украины

Все российские поезда с 11 декабря начнут ходить в обход Украины. Об этом сообщают российские СМИ, цитируя директора РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрия Пегова."Часть поездов уже там ходит. Переход будет длиться именно сутки - с 10 до 11 декабря. Когда осуществится переход, то уже пассажирские поезда там курсировать не будут", - уточнил Пегов.



Железнодорожное сообщение в обход Украины будет запущено по участку Журавка - Миллерово. Речь идет о внутренних поездах, которые следуют в сторону Ростова. Раньше они должны были дважды пересекать границу Украины на территории Луганской области.



Первые поезда в обход Украины страна-агрессор запустила 15 ноября.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.