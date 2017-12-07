Россия пустит все поезда в обход Украины 11 декабря
07.12.2017 09:50
Российские поезда со следующей недели будут ходить в обход Украины
Фото: uz.gov.ua
Все российские поезда с 11 декабря начнут ходить в обход Украины. Об этом сообщают российские СМИ, цитируя директора РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрия Пегова.
"Часть поездов уже там ходит. Переход будет длиться именно сутки - с 10 до 11 декабря. Когда осуществится переход, то уже пассажирские поезда там курсировать не будут", - уточнил Пегов.
"Часть поездов уже там ходит. Переход будет длиться именно сутки - с 10 до 11 декабря. Когда осуществится переход, то уже пассажирские поезда там курсировать не будут", - уточнил Пегов.
Железнодорожное сообщение в обход Украины будет запущено по участку Журавка - Миллерово. Речь идет о внутренних поездах, которые следуют в сторону Ростова. Раньше они должны были дважды пересекать границу Украины на территории Луганской области.
Первые поезда в обход Украины страна-агрессор запустила 15 ноября.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Материалы по теме:
-
06.12.2017 12:35
-
09.11.2017 11:13
-
05.11.2017 18:57
-
26.10.2017 18:13
-
25.10.2017 16:07
Все материалы по теме: Санкции против России
-
10:45
-
10:34
-
10:09
-
09:50
-
08:50
Спецпроекты
Новости партнеров