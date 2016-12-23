Смотрящие и реформы: как украинский транспорт пережил 2016 год
23.12.2016 08:20
Уходящий 2016 год - год нового министра инфраструктуры, польского десанта в госкомпаниях, борьбы старой системы с зачатками новой. Куда склонились чаши весов и чего ждать в 2017 году? ЛІГА.net подводит итоги года в транспортном секторе Украины.
Польский синдром
2016-й - год поляков в украинском транспорте. Сразу два стратегических предприятия отдали в управление экспатам из Польши.
Укрзализныцю (УЗ) в мае возглавил Войцех Балчун, руководителем Укравтодора в октябре стал Славомир Новак. Оба - успешные менеджеры у себя на родине. Новак стоял у истоков реконструкции польской сети автодорог, Балчун реформировал вторую по размерам европейскую грузовую ж/д компанию - PKP Cargo.
До назначения Балчуна УЗ больше года работала без постоянного руководителя. В начале 2015-го исполняющим обязанности гендиректора компании был Максим Бланк, с июля 2015-го по март 2016 года -Александр Завгородний, а затем Евгений Кравцов (ныне первый замминистра инфраструктуры). Балчун, который победил в открытом конкурсе, принял УЗ в разобранном состоянии. Обновление изношенного на 90% подвижного состава, непрозрачные закупки, проблемы с поставками топлива, восстановление транзита - это лишь часть проблем, которые обязался решить топ-менеджер.
С июля Балчун находится в открытом конфликте с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, который обвиняет его в медленных реформах, кулуарных договоренностях и интригах. Балчун, в свою очередь, пожаловался на попытки навязать ему смотрящих и торпедирование реформы. Заявлял о смотрящих и Омелян.
Конфликт между Балчуном, которого поддерживает премьер-министр Владимир Гройсман, и Омеляном (который назначен министром по квоте Народного фронта) до сих пор не исчерпан. Развязку стоит ждать уже в 2017 году.
Читайте также - Не все то злотый, что поляк
Славомир Новак начал работать в Укравтодоре в октябре в более комфортных условиях, чем его соотечественник. Владимир Омелян изначально высказал поддержку новому руководителю. Более того, взял на себя ответственность за его приглашение и будущие результаты работы. "Я понимаю, что моя голова лежит рядом с его", - сказал на одной из встреч с журналистами Омелян.
В довесок Новак получил беспрецедентный по размерам бюджет на ремонт дорог. На эти цели Верховная Рада выделила на 2017 год 29,2 млрд грн. А с 2018 года в Украине заработает специализированный дорожный фонд - по заверениям чиновников, главное орудие борьбы с украинским бездорожьем.
Читайте подробнее - Что изменит Дорожный фонд и когда появятся автобаны
Материалы по теме:
-
22.12.2016 16:11
-
21.12.2016 15:32
-
21.12.2016 15:29
-
21.12.2016 13:36
-
21.12.2016 11:33
Все материалы по теме: Транспорт и логистика
-
34606
-
19955
-
19611
-
17018
-
16729
- РФ хочет достроить железную дорогу в обход Украины до сентября вчера, 16:11
- УЗ назвала цены билетов на скоростной поезд из Киева в Польшу 21.12.16, 15:32
- В Украине 97% дорог в плохом состоянии - Укравтодор 21.12.16, 15:29
Спецпроекты
Новости партнеров