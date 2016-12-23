Смотрящие и реформы: как украинский транспорт пережил 2016 год





Польский синдром



2016-й - год поляков в украинском транспорте. Сразу два стратегических предприятия отдали в управление экспатам из Польши.





Укрзализныцю (УЗ) в мае возглавил Войцех Балчун , руководителем Укравтодора в октябре стал Славомир Новак . Оба - успешные менеджеры у себя на родине. Новак стоял у истоков реконструкции польской сети автодорог, Балчун реформировал вторую по размерам европейскую грузовую ж/д компанию - PKP Cargo.









С июля Балчун находится в открытом конфликте с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном , который обвиняет его в медленных реформах, кулуарных договоренностях и интригах. Балчун, в свою очередь, пожаловался на попытки навязать ему смотрящих и торпедирование реформы. Заявлял о смотрящих и Омелян.





Конфликт между Балчуном, которого поддерживает премьер-министр Владимир Гройсман , и Омеляном (который назначен министром по квоте Народного фронта) до сих пор не исчерпан. Развязку стоит ждать уже в 2017 году.





Читайте также - Не все то злотый, что поляк

Славомир Новак начал работать в Укравтодоре в октябре в более комфортных условиях, чем его соотечественник. Владимир Омелян изначально высказал поддержку новому руководителю. Более того, взял на себя ответственность за его приглашение и будущие результаты работы. "Я понимаю, что моя голова лежит рядом с его", - сказал на одной из встреч с журналистами Омелян.





Читайте также Реформи або імітація? Чи вдалося владі подолати бездоріжжя

В довесок Новак получил беспрецедентный по размерам бюджет на ремонт дорог. На эти цели Верховная Рада выделила на 2017 год 29,2 млрд грн. А с 2018 года в Украине заработает специализированный дорожный фонд - по заверениям чиновников, главное орудие борьбы с украинским бездорожьем.





Читайте подробнее - Что изменит Дорожный фонд и когда появятся автобаны