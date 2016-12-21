Украина на год продлила ввозные пошлины на российские товары
Сегодня, 21 декабря, на заседании Кабинета министров Украины было принято решение о продлении действия ставки ввозной пошлины в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
Ставки ввозной пошлины будут действовать до 31 декабря 2017 г. включительно.
Как сообщается, такое решение было принято в ответ на введение Российской Федерацией соответствующих торговых запретов и ограничений в отношении Украины. С 1 января 2016 г. действует перечень украинской продукции, при ввозе которой в одностороннем порядке взимаются пошлины в размере ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза. Также следует отметить, что Российская Федерация приостановила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины.
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"Решение о продлении действия ставок ввозных таможенных пошлин на российские товары являются частью комплексного противодействия экономической агрессии РФ против Украины. Кроме того, Украина продолжает требовать отмены неправомерных ограничительных мер в рамках Всемирной торговой организации", - сообщили в Минэкономразвития.
Напомним, в декабре 2015 г. Кабинет министров Украины по предложению Министерства экономического развития и торговли Украины ввел импортные пошлины на российские товары, а также запрет на импорт ряда товарных групп, включая продовольствие, продукты химической промышленности и железнодорожное оборудование.
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