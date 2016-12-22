Верховная Рада открыла путь к подписанию госбюджета-2017

Парламентарии не смогли отменить ни один из принятых накануне законов, влияющих на формирование госбюджета

Народные депутаты Украины провалили проекты постановлений об отмене бюджетообразующих законов. Теперь спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий может подписать их и направить на подпись президенту Украины, сообщает корреспондент ЛІГА.net.

Авторы проектов постановлений об отмене принятых законов поясняли свою позицию тем, что законы были приняты парламентом с нарушением процедуры.

За то, чтобы отменить решение парламента о внесении изменений в Налоговый кодекс по поводу обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 г. (законопроект №5132), проголосовали 57 депутатов при 226 необходимых.

За то, чтобы отменить решение о принятии закона о Высшем совете правосудия (№5180), проголосовали 46 депутатов.

За то, чтобы отменить решение о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно улучшения инвестиционного климата в Украине (№5368), проголосовали 62 депутата.

За то, чтобы отменить решение о внесении изменений в некоторые законы Украины (законопроект №5130), которым устанавливается минимальная зарплата 3200 грн, проголосовали 63 депутата.

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Парубий отметил, что теперь он может направить бюджетообразующие законы на подпись президенту.

"Мы открываем путь к тому, чтобы был подписан бюджет на 2017 год. И я уверен, что в ближайшее время он будет подписан", - сказал спикер и досрочно закрыл вечернее пленарное заседание ВР 21 декабря, поскольку необходимого количества депутатов для принятия решений не было, хотя перед началом заседания в электронной системе зарегистрировались 339 депутатов.

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