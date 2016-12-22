Верховная Рада открыла путь к подписанию госбюджета-2017
Народные депутаты Украины провалили проекты постановлений об отмене бюджетообразующих законов. Теперь спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий может подписать их и направить на подпись президенту Украины, сообщает корреспондент ЛІГА.net.
Авторы проектов постановлений об отмене принятых законов поясняли свою позицию тем, что законы были приняты парламентом с нарушением процедуры.
За то, чтобы отменить решение парламента о внесении изменений в Налоговый кодекс по поводу обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 г. (законопроект №5132), проголосовали 57 депутатов при 226 необходимых.
За то, чтобы отменить решение о принятии закона о Высшем совете правосудия (№5180), проголосовали 46 депутатов.
За то, чтобы отменить решение о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно улучшения инвестиционного климата в Украине (№5368), проголосовали 62 депутата.
За то, чтобы отменить решение о внесении изменений в некоторые законы Украины (законопроект №5130), которым устанавливается минимальная зарплата 3200 грн, проголосовали 63 депутата.
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Парубий отметил, что теперь он может направить бюджетообразующие законы на подпись президенту.
"Мы открываем путь к тому, чтобы был подписан бюджет на 2017 год. И я уверен, что в ближайшее время он будет подписан", - сказал спикер и досрочно закрыл вечернее пленарное заседание ВР 21 декабря, поскольку необходимого количества депутатов для принятия решений не было, хотя перед началом заседания в электронной системе зарегистрировались 339 депутатов.
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