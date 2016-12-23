Коломойский прокомментировал национализацию ПриватБанка

Игорь Коломойский заявляет, что банк стал жертвой произвола Национального банка Украины

Бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский прокомментировал национализацию банка. Заявление бизнесмена опубликовало агентство УНИАН.

Коломойский поблагодарил Кабинет министров Украины и лично Владимира Гройсмана, которые "приняли непростое решение" в то время, как поднялась очередная волна клиентской паники.

"Я считаю, что премьер-министр и его команда проявили настоящее мужество, приняв это непростое решение. Если бы они не решились на этот шаг, это поставило бы под угрозу всю финансовую систему Украины", - подчеркнул он.

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По мнению Коломойского, ПриватБанк обладал сбалансированным обеспеченным кредитным портфелем, но стал жертвой произвола Национального банка Украины.

"НБУ, постоянно меняя свои собственные нормативы, придумывал все новые и новые способы искусственного занижения капитализации банка. Потом они начали рассказывать о мифической дыре в 150 млрд гривень, 97% связанных кредитах, о том, что все деньги украдены или выведены в офшоры. Хотя все эти цифры они получили в результате произвольной смены учетной политики", - заявил он.

Коломойский отметил, что акционеры защищали наш банк до последнего, пока мы не почувствовали угрозу для клиентов. "Чтобы закончить на мажорной ноте, я выражу надежду, что новый акционер в лице государства и новое правление, возглавляемое господином Шлапаком... найдет общий язык со всеми клиентами банка, сохранит и приумножит его высокие стандарты", - отметил он

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21 декабря был подписан договор о продаже 100% акций ПАО Приватбанк между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов. С момента передачи собственником акций является государство в лице Министерства финансов.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, уставный капитал ПриватБанка увеличен на 29,438 млрд грн, - до 50,694 млрд грн.