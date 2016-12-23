Бороться с рейдерством станет легче: появился новый сервис

В Украине запущен сервис по информированию об изменениях в госреестре собственности

Министерство юстиции Украины и компания ЛІГА:ЗАКОН представили сервис SMS-Маяк, призванный помочь в борьбе с рейдерством в Украине. Об этом представители министерства и компании рассказали на совместной пресс-конференции.

"В вопросе незаконного завладения имуществом принципиальным фактором является время, поэтому, чем быстрее законный собственник среагирует на захват имущества, тем больше у него шансов вернуть украденное без потерь. SMS-Маяк - именно тот проект, который существенно повышает шансы на оперативное реагирование и эффективную защиту нарушенных прав", - заявил заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Павел Мороз.

"По закону заинтересованное лицо имеет возможность наложить запрет на проведение регистрационных действий на срок до 10 суток, чтобы в течение этого периода иметь возможность обратиться в суд и остановить незаконные действия", - пояснил Мороз.

"Мы обладаем необходимыми ресурсами и технологиями для качественного и оперативного обслуживания большого количества клиентов и имеем необходимые производственные мощности", - отметил директор по управлению продуктами компании ЛІГА:ЗАКОН Дмитрий Глазунов.

Чтобы начать пользоваться новым сервисом, гражданам нужно сделать три шага: получить регистрационный номер имущества; проверить наличие номера в реестре; поставить имущество на контроль.

С этого момента собственник сможет узнать обо всех изменения в реестре через SMS-сообщение, в виде электронного письма, а также через извещение в кабинете пользователя программы SMS-Маяк.

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