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В ЕС рассмотрят увеличение торговых преференций для Украины

27.12.2016 11:28
В МИД Украины заявляют, что бизнес, который раньше был ориентирован на Россию, начал осваивать европейский рынок
В ЕС рассмотрят увеличение торговых преференций для Украины
Фото - ЕРА

Европейский парламент рассматривают возможность увеличения торговых преференций для Украины. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире Громадского.

"У нас есть рост, и мы видим, что ЕС стал нашим основным торговым партнером. И это в принципе радует, потому что все прогнозы, которые делались российскими экспертами, политиками, они не осуществились, и фактически мы растем", - сказала Зеркаль.

По ее словам, бизнес, который раньше был ориентирован на Россию, начал осваивать европейский рынок. Зеркаль считает такую тенденцию очень позитивной. "Конечно, это еще первые шаги, и по первому году очень трудно делать какие-то прогнозы, но Европейский Союз готов идти дальше, и уже на рассмотрении парламента находится решение о предоставлении Украине дополнительных автономных преференций", - подчеркнула она.

Замминистра отметила, что в этот список попал не большой перечень товаров, но они являются важными для Украины с точки зрения продвижения.

Напомним, ранее Европейская комиссия выразила готовность увеличить квоты для экспорта некоторых видов украинской продукции на европейский рынок. Речь шла о расширении квот на экспорт украинского зерна, томатов, меда, удобрений, обувь, электрооборудования и металлопродукции.

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Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на конец ноября украинские экспортеры полностью выбрали квоты на беспошлинный ввоз в ЕС только по 10 видам товаров, частично - еще по 15 видам товаров. 

В Минэкономразвития заявляют, что по результатам подсчетов объемов экспорта в ЕС за 10 месяцев текущего года, удельная доля товаров и услуг, экспортируемых Украиной в ЕС, составляет 41,4% и продолжает расти.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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