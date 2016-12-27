В ЕС рассмотрят увеличение торговых преференций для Украины

В МИД Украины заявляют, что бизнес, который раньше был ориентирован на Россию, начал осваивать европейский рынок

Европейский парламент рассматривают возможность увеличения торговых преференций для Украины. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире Громадского.

"У нас есть рост, и мы видим, что ЕС стал нашим основным торговым партнером. И это в принципе радует, потому что все прогнозы, которые делались российскими экспертами, политиками, они не осуществились, и фактически мы растем", - сказала Зеркаль.

По ее словам, бизнес, который раньше был ориентирован на Россию, начал осваивать европейский рынок. Зеркаль считает такую тенденцию очень позитивной. "Конечно, это еще первые шаги, и по первому году очень трудно делать какие-то прогнозы, но Европейский Союз готов идти дальше, и уже на рассмотрении парламента находится решение о предоставлении Украине дополнительных автономных преференций", - подчеркнула она.

Замминистра отметила, что в этот список попал не большой перечень товаров, но они являются важными для Украины с точки зрения продвижения.

Напомним, ранее Европейская комиссия выразила готовность увеличить квоты для экспорта некоторых видов украинской продукции на европейский рынок. Речь шла о расширении квот на экспорт украинского зерна, томатов, меда, удобрений, обувь, электрооборудования и металлопродукции.

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Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на конец ноября украинские экспортеры полностью выбрали квоты на беспошлинный ввоз в ЕС только по 10 видам товаров, частично - еще по 15 видам товаров.

В Минэкономразвития заявляют, что по результатам подсчетов объемов экспорта в ЕС за 10 месяцев текущего года, удельная доля товаров и услуг, экспортируемых Украиной в ЕС, составляет 41,4% и продолжает расти.

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