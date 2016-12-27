В ЕС рассмотрят увеличение торговых преференций для Украины
Европейский парламент рассматривают возможность увеличения торговых преференций для Украины. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире Громадского.
"У нас есть рост, и мы видим, что ЕС стал нашим основным торговым партнером. И это в принципе радует, потому что все прогнозы, которые делались российскими экспертами, политиками, они не осуществились, и фактически мы растем", - сказала Зеркаль.
По ее словам, бизнес, который раньше был ориентирован на Россию, начал осваивать европейский рынок. Зеркаль считает такую тенденцию очень позитивной. "Конечно, это еще первые шаги, и по первому году очень трудно делать какие-то прогнозы, но Европейский Союз готов идти дальше, и уже на рассмотрении парламента находится решение о предоставлении Украине дополнительных автономных преференций", - подчеркнула она.
Замминистра отметила, что в этот список попал не большой перечень товаров, но они являются важными для Украины с точки зрения продвижения.
Напомним, ранее Европейская комиссия выразила готовность увеличить квоты для экспорта некоторых видов украинской продукции на европейский рынок. Речь шла о расширении квот на экспорт украинского зерна, томатов, меда, удобрений, обувь, электрооборудования и металлопродукции.
Читайте также: Станет ли расширение квот в ЕС бонусом для украинского АПК
Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на конец ноября украинские экспортеры полностью выбрали квоты на беспошлинный ввоз в ЕС только по 10 видам товаров, частично - еще по 15 видам товаров.
В Минэкономразвития заявляют, что по результатам подсчетов объемов экспорта в ЕС за 10 месяцев текущего года, удельная доля товаров и услуг, экспортируемых Украиной в ЕС, составляет 41,4% и продолжает расти.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
-
41553
-
28733
-
25763
-
20456
-
18556