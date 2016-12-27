Госпотребслужба наложила 475 тыс. грн "табачных" штрафов

76% нарушений инспекторы обнаруживают во время внеплановых проверок

С апреля 2016 г. Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей провела 146 проверок субъектов хозяйствования на предмет соблюдения норм закона Украины о мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения. Об этом рассказала врио заместителя Госпотребслужбы Лилия Стиренко, сообщает пресс-служба ведомства.

Из общего количества проверок, 108 - плановые проверки, 38 - внеплановые, которые проводились по результатам рассмотрения обращений граждан.

"Насчет результативности проверок, то […] 76% нарушений выявлены именно в ходе проверок, которые проводились по обращениям граждан. Все прекрасно понимают, что во время плановой проверки субъекту хозяйствования за 10 дней сообщают о проведении проверки, и он успевает "подготовиться" к приходу инспектора. А когда есть обращения граждан, то инспекторы осуществляют свои проверки без предупреждения и, соответственно, фиксируют больше нарушений ", - отметила Стиренко.

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Она сообщила, что по результатам проведенных проверок были наложены штрафы на сумму 475,45 тыс. грн.

Сейчас из этой суммы в добровольном порядке выплачено 80,45 тыс. грн, в судебном порядке взыскано 16,6 тыс. грн, 21 дело на сумму 281,9 тыс. грн находится в судах, и почти 100 тыс. грн находится в стадии добровольного исполнения.

Стиренко отметила, что как показывает практика, большинство средств взимается именно по результатам судебных разбирательств.

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