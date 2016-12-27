Кубив: Топ-100 госкомпаний показали прибыль в 31 млрд грн
Топ-100 крупнейших компаний, находящихся в государственной собственности, за первое полугодие 2016 г. показали прибыль в 31 млрд грн, против убытка 53,2 млрд грн в 2015 г. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
Как уточнил на итоговой пресс-конференции первый вице-премьер-министр - министр экономразвития Украины Степан Кубив, на эти компании приходится 86% активов государства, и они в основном сконцентрированы в нефтяном секторе, транспортной сфере и электроэнергетике.
В Минэкономразвития также заявили, что в 2017 г. продолжится реформа корпоративного управления госпредприятиями, которая коснется всех, а не только наиболее крупных.
Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что убытки от деятельности всех госкомпаний в 2015 г. составили 64 млрд грн.
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