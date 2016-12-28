В США обвиняют Россию в нарушении правил ВТО

В 2016 году действия России по-прежнему расходились с основополагающими принципами ВТО, отмечается в докладе Управления торгового представителя США

Действия РФ в сфере международной торговой политики в целом не соответствуют основополагающим принципам Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сказано в докладе Управления торгового представителя США (USTR).

Вашингтон, отмечается в документе, продолжит следить за исполнением норм и в случае необходимости будут применять все доступные механизмы регулирования, включая обращение в орган по разрешению споров ВТО.

"В 2016 году в некоторых сферах Россия действовала как ответственный член ВТО… В целом, однако, действия России по-прежнему расходились с основополагающими принципами ВТО по либерализации торговли, транспарентности, предсказуемости, в угоду внутренней политике импортозамещения", - отмечается в Докладе.

Также указывается на то, что Россия применяет дискриминационные меры фитосанитарного контроля. Напоминается, что страна наложила запрет на большую часть импорта сельскохозяйственной продукции из США. Кроме того, США продолжат следить за ситуацией в сфере субсидий и контроля цен, в особенности, при торговле титаном и природным газом.

Также в документе упоминается закон о хранении персональных данных, который назван "непрозрачным и неопределенным по многим пунктам".

"США продолжают верить, что участие России в ВТО приносит преимущества США, России и глобальной торговой системе… Тем не менее, USTR продолжит с помощью механизмов ВТО обращать внимание России на важность соблюдения правил и участия в глобальной торговой системе", - говорится в тексте документа.

"Если Россия или ЕАЭС примет или применит меры, не соответствующие обязательствам России в ВТО… USTR проведет расследование и будет использовать все доступные средства, чтобы решить проблему. Эти средства могут при необходимости включать в себя весь спектр механизмов ВТО, в том числе обращение в орган по урегулированию споров", - отмечают составители документа.

Источник: Прайм

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.