Гройсман пообещал жестко наказывать завышающих цены фармацевтов

С 1 января 2017 года вводится система референтного ценообразования на лекарства трех групп

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал жестко наказывать представителей фармацевтических компаний за завышение цен на лекарства после введения системы референтного ценообразования с 1 января 2017 г. Об этом Гройсман заявил в ходе заседания Кабинета министров Украины сегодня, 28 декабря, сообщает департамент коммуникаций и связей с общественностью секретариата Кабмина.

Премьер-министр напомнил, что с 1 января 2017 г. вводится система референтного ценообразования на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, призванные обеспечить снижение цен на эти препараты.

"Важно, чтобы мы с января ввели все возможности контроля, мониторили, чтобы максимально выйти на реализацию этого решения. Мы должны быть очень жесткими. Там, где сети, оптовики не будут выполнять решения, должны очень жестко их наказывать", - сказал Гройсман.

Он также поручил вице-премьер-министру Украины Павел Розенко и и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун обеспечить соответствующий мониторинг и контроль за ценами на лекарственные средства.

Напомним, решение о введении референтного ценообразования на лекарственные средства Кабмин принял 9 ноября 2016 г.

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