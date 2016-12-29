Мининфраструктуры согласовало финплан Укрпочты
Министерство инфраструктуры Украины согласовало финансовый план Укрпочты на 2017 г., сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что утвержденный финплан позволяет реализовать три ключевые задачи для государственного оператора почтовых услуг:
- впервые за последнее десятилетие значительно увеличить общие доходы компании - на 20,2% по сравнению с 2016 г.;
- профинансировать повышение на 806 млн грн расходов на оплату труда, в связи с повышением минимальной заработной платы до 3200 грн;
- профинансировать часть инвестиционных потребностей компании, в том числе на ремонт и материальное переоснащение отделений
Рост доходов Укрпочты будет происходить за счет повышения доходов по таким позициям, как торговля, платежи, все виды почтовых отправлений, пенсии и переводы.
Напомним, что Укрпочта запланировала рост расходов на обеспечение фонда оплаты труда. Недавно утвержденные изменения в коллективный договор предусматривают повышение выплат работникам производственных специальностей в среднем на 20%, соответственно отработанному времени.
Кроме того, финплан предусматривает рост капитальных инвестиций предприятия в 2,4 раза: с 206 млн грн в 2016 г. - до 500 млн грн в 2017 г.
В целом план предусматривает рост общих доходов на 20,3%, до 5,541 млрд грн; рост общих расходов - на 20,9%, до 5,541 млрд грн.
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