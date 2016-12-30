Кабмин продлил сроки приватизации 17 энергокомпаний

Также продлены сроки продажи акций предприятий ЗАлК и Турбоатом

Кабинет министров Украины продлил сроки приватизации ряда предприятий энергетической отрасли до 30 ноября 2017 г. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1057-р от 28 декабря 2016 г., опубликованном на правительственном портале.

В распоряжении говорится, что продлены сроки размещения пакетов акций ОАО Тернопольоблэнерго, ОАО Запорожьеоблэнерго, АК Харьковоблэнерго, ПАО Хмельницкоблэнерго, ПАО Черкассыоблэнерго, ПАО Николаевоблэнерго, ПАО Донбассэнерго, ПАО ДТЭК Днепроэнерго, ПАО ДТЭК Западэнерго , ПАО ДТЭК Днепрооблэнерго, ПАО ДТЭК Донецкоблэнерго, ПАО Киевэнерго, ПАО Центрэнерго, ПАО Одесская ТЭЦ, ПАО Херсонская ТЭЦ, ПАО Одессаоблэнерго, ПАО Николаевская ТЭЦ.

Кроме того, в число предприятий, сроки приватизации которых продлило правительство, вошел ПАО Запорожский производственный алюминиевый комбинат и ПАО Турбоатом.

"Фонд государственного имущества в течение 2017 г. выставит для продажи государственные пакеты акций указанных обществ в целях привлечения в развитие предприятий средств частных инвесторов и пополнение государственного бюджета", - говорится в сообщении Кабинета министров Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины за 11 месяцев 2016 г. выполнил план по приватизации на 4,88%, перечислив в государственный бюджет Украины 83,56 млн грн из запланированных 17,1 млрд грн.

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