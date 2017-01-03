Налоги и сборы: что изменится в 2017 году

С 1 января вступают в силу законы, которые меняют как подходы к администрированию налогов и сборов, так и отчасти саму систему налогообложения

С 1 января в Украине вступает в силу ряд налоговых изменений. В конце прошлого года Верховная Рада приняла законы, которые меняют как подходы к администрированию налогов и сборов, так и отчасти саму систему налогообложения. О налоговых нововведениях сообщает ЛІГА:ЗАКОН.

Таможенная процедура

Прекращает действовать льгота, согласно которой освобождались от налогообложения материалы, узлы, агрегаты и/или комплектующие изделия, которые используются налогоплательщиками для производства техники и/или оборудования для агропромышленного комплекса, однако не производятся в Украине.

Таможенный кодекс Украины.

Администрирование налогов, сборов

В рамках так называемой "антикоррупционной реформы органов ГФС" внесены существенные изменения в Налоговый кодекс Украины в части администрирования налогов, в частности:

• часть полномочий ГФС передана в Минфин;

• информационные базы пока не ​​передаются, запланировано провести их технический аудит;

• функция проведения налоговых проверок органами ГФС поднята с районного на областной уровень, районные налоговые инспекции будут осуществлять только сервисные функции;

• налоговикам запрещено расторгать договоры о признании электронных документов;

• введена ответственность налоговиков за неправомерные доначисления налогов;

• электронный кабинет налогоплательщика закреплен законодательно;

• план документальных проверок заблаговременно будет размещаться на сайте ГФС;

• уменьшен размер пени при самостоятельном исправлении ошибок;

• изменена процедура рассрочки и отсрочки уплаты налогов и прочее.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" от 21.12.2016 г.. N 1797-VIII.

Трансфертное ценообразование (ТЦО)

Усовершенствованы некоторые нормы ст. 39 НКУ по ТЦУ, в частности:

• увеличен размер стоимостных критериев для определения контролируемых операций: годовой доход - 150 млн грн (вместо 50 млн) годовой объем хозяйственных операций налогоплательщика с одним контрагентом - 10 млн грн (вместо 5 млн)

• уточнены требования к документации о ТЦО;

• уточнен порядок самостоятельного корректировки цены;

• конечный срок подачи отчета о контролируемых операциях перенесен на 1 октября (вместо 1 мая);

• разграничены штрафные санкции за непредставление и несвоевременное представление отчетности по ТЦО

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" от 21.12.2016 г.. N 1797-VIII

Налог на прибыль предприятий

В части налога на прибыль состоялись точечные изменения, наиболее значительные из которых:

• уточнены требования для неприбыльных организаций;

• исключена возможность зачисления налога на имущество в счет уплаты налога на прибыль;

• дополнены правила налоговой амортизации основных средств и нематериальных активов;

• разрешена ускоренная амортизация машин и оборудования;

• разрешена отрицательная налоговая корректировка в случае списания безнадежной дебиторской задолженности за счет резерва сомнительных долгов, одновременно уточнены критерии признания безнадежной задолженности;

• введены новые налоговые корректировки по некоторым операциям с неплательщиками налога на прибыль;

• введена "нулевая" ставка налога на прибыль для микропредприятий с годовым доходом до 3 млн грн;

• уточнены нормы об избежании двойного налогообложения по операциям, осуществленным до 01.01.2015 г.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" от 21.12.2016 г.. N 1797-VIII.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году" от 20.12.2016 г. N 1791-VIII.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

Изменения в налогообложении доходов физических лиц также имеют точечный характер, в частности:

• доходы от сдачи металлолома освобождены от налогообложения;

• увеличена необлагаемая стоимость обучения, которая уплачивается за физическое лицо, снят запрет на ее освобождение в течение 3 лет, а также ограничения налоговой скидки;

• увеличен до 80 евро необлагаемый размер суточных при зарубежных командировках;

• расширен перечень расходов частного предпринимателя на общей системе, исключены из состава расходов розничный акциз, разрешена амортизация основных средств, используемых в деятельности (кроме жилой недвижимости и автомобилей)

• увеличен срок использования необлагаемой целевой помощи на лечение;

• предусмотрено право рассрочки на уплату налоговых обязательств, начисленных на сумму прощенных кредитов;

• уточнены нормы относительно отчетности по НДФЛ и прочее.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" от 21.12.2016 г.. N 1797-VIII

Налог на добавленную стоимость (НДС)

Внесены изменения в порядок администрирования НДС, а именно:

• предусмотрен механизм приостановления органами ГФС регистрации "рисковых" налоговых накладных в ЕРНН и восстановление регистрации при условии предоставления плательщиком соответствующих объяснений и доказательств (с 1 апреля по 1 июля 2017 г. будет работать в тестовом режиме);

• бюджетное возмещение НДС будет осуществляться органами казначейства автоматически по единому реестру в хронологическом порядке поступления заявок без предварительного заключения органов ГФС (но после того, как заработает механизм остановки "рисковых" налоговых накладных);

• увеличен до 365 дней срок регистрации налоговых накладных и усовершенствован механизм применения штрафных санкций;

• дополнен перечень реквизитов налоговой накладной кодом УКТ ВЭД;

• ошибки в реквизитах налоговых накладных, которые не мешают идентифицировать операции, не будут основанием для отказа в регистрации;

• другие важные изменения.

Вместе с тем восстановлено право органов ГФС проверять отрицательное значение, сформированное по операциям за периоды до 1 июля 2015 года.

Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" от 21.12.2016 г.. N 1797-VIII;

Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году" от 20.12.2016 г.. N 1791-VIII.

Отмена спецрежима НДС для сельхозпредприятий

Предусмотрены переходные нормы для бывших спецрежимщиков, а именно:

• срок закрытия счетов в СЕА НДС - со дня, следующего за предельным сроком уплаты налоговых обязательств за декабрь 2016 года;

• регистрация налоговых накладных и/или расчетов корректировки к налоговым накладным в ЕРНН, составленных спецрежимщиками, по операциям по поставке сельскохозяйственных товаров/услуг, должна быть осуществлена ​​не позднее 15 января 2017 года;

• сумма отрицательного значения по операциям по поставке сельскохозяйственных товаров/услуг, сформирована спецрежимщиками по результатам отчетного (налогового) периода по декабрь 2016 (IV квартал 2016 года), переносится в налоговую отчетность следующего отчетного (налогового) периода, в котором отражаются расчеты с бюджетом.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году" от 20.12.2016 г. N 1791-VIII.

Акцизный налог

Отменена обязательная регистрация плательщиками акцизного налога лиц, реализующих топливо в емкостях до 2 литров, кроме операций по реализации такого топлива его производителями.

Увеличены ставки акцизного налога на алкогольные напитки и табачные изделия, некоторые виды горючего.

Отменен розничный акцизный налог с розничных продаж топлива.

Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" от 21.12.2016 г. N 1797-VIII;

Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году" от 20.12.2016 г. N 1791-VIII

Рентная плата

Увеличены ставки рентной платы: за пользование недрами; за использование воды; за пользование радиочастотным ресурсом; за пользование лесными ресурсами.

Уточнен состав плательщиков по некоторым видам рентной платы.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" от 21.12.2016 г.. N 1797-VIII;

Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году" от 20.12.2016 г.. N 1791-VIII

Экологический налог

Увеличены ставки налога

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году" от 20.12.2016 г.. N 1791-VIII

Упрощенная система налогообложения

При расчете общего количества наемных лиц у ФЛП-единщика не будут учитываться мобилизованы работники.

Установлены ставки единого налога для плательщиков первой группы в процентах к размеру прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января налогового года.

Для плательщиков второй группы оставлена действующая привязка к размеру минимальной заработной платы.

Повышена на 15% ставка единого налога для плательщиков IV группы.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" от 21.12.2016 г. N 1797-VIII;

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году" от 20.12.2016 г. N 1791-VIII.

Плата за землю

Освобождены от уплаты земельного налога некоторые категории государственных и коммунальных учреждений.

Минимальный размер арендной платы за земли государственной и коммунальной собственности не может быть меньше размера земельного налога, установленного для соответствующей категории земельных участков на соответствующей территории

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" от 21.12.2016 г.. N 1797-VIII.

Налог на недвижимое имущество

Отменены льготы для физлиц, использующих свою жилую недвижимость для получения доходов или если площадь принадлежащих им квартир и жилых домов превышает 300 кв. м.

Освобождены от налогообложения недвижимость в зоне АТО и на линии соприкосновения на период с 14 апреля 2014 г. и до окончания проведения АТО.

Предоставлены льготы некоторым категориям оздоровительных учреждений

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" от 21.12.2016 г. N 1797-VIII.

Налог на имущество

Сократились вдвое отдельные ставки, которые привязаны к размеру минимальной заработной платы.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году" от 20.12.2016 г. N 1791-VIII.

Особенности налогообложения в условиях действия соглашения о разделе продукции

Уплата рентной платы за добытые полезные ископаемые при реализации соглашений о разделе продукции будет происходить с распределением соответствующей продукции.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" от 21.12.2016 г. N 1797-VIII.

Сбор за парковку транспортных средств

Отменен минимальный предельный размер ставки сбора.

Сократилось вдвое отдельные ставки, которые привязаны к размеру минимальной заработной платы.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году" от 20.12.2016 г.. N 1791-VIII.

Транспортный налог

Сократились вдвое отдельные ставки, которые привязаны к размеру минимальной заработной платы.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году" от 20.12.2016 г.. N 1791-VIII.

Другие изменения

Частные исполнители включены в перечень самозанятых лиц.

В 2017 году органы местного самоуправления могут принять решение об установлении соответствующих местных налогов и сборов без учета порядка обнародования проектов таких решений до 15 июля года, предшествующего бюджетному периоду.

Установлены ставки единого налога для плательщиков первой группы, налога на недвижимоеимущество, отличное от земельного участка, и сбора за места для парковки транспортных средств применяются с коэффициентом 0,5, пока местный орган не примет своего решения об установлении ставок местных налогов и сборов на 2017 год.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году" от 20.12.2016 г. N 1791-VIII.

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