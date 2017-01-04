Что будет с экономикой Украины в 2017 году - прогноз

Эксперты считают, что развитие украинской экономики напрямую зависит от ситуации на востоке страны

Если война на востоке Украины затихнет, международные инвесторы потихоньку начнут возвращаться в Украину, а кредиторы вольют в Украину задекларированные транши, шансы на рост экономики значительно увеличиваются. Об этом идет речь в спецпроекте Макропрогноз-2017: три сценария развития украинской экономики.

Украинское правительство заложило в госбюджете на 2017 год довольно оптимистичные показатели. Чиновники прогнозируют экономике рост 3%. Средний курс гривни - 27,2 грн за доллар.

Экономические эксперты и бизнес скептически оценивают прогнозы чиновников и ожидают куда более скромные макропоказатели. Если в будущем году будет реализован базовый сценарий (рост ВВП 2,5-3% и инфляция 8-10%), к концу 2017-го курс будет колебаться в коридоре 29-30 грн за доллар, считают экономисты.

Умеренный рост производства, относительно стабильный курс гривни, результативное сотрудничество с МВФ и увеличение социальных гарантий для населения - необходимые условия для положительной динамики в экономике.

И хотя чиновники в лице Минфина и Минэкономразвития видят будущее оптимистичнее, чем опрошенные эксперты, реалистичный сценарий развития экономики в 2017 году имеет наибольшие шансы на воплощение.

Подробнее в спецпроекте: Макропрогноз-2017: три сценария развития украинской экономики.

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