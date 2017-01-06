За три недели в Украине закрылись 128 тысяч ФЛП: инфографика

Из числа физлиц - частных предпринимателей на второй и третьей группе плательщиков единого налога прекратил деятельность каждый шестой

С середины декабря 2016 г., то есть приблизительно за три недели в Украине прекратили работу 128 тысяч частных предпринимателей. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot.





Массовое закрытие ФЛП началось после того, как были приняты изменения в законодательство Украины, согласно которым с 1 января 2017 г. вторая и третья группы ФЛП обязаны ежемесячно платить единый социальный взнос в размер 704 грн, даже если они не имеют доходов.

Наибольшее количество ФЛП закрылись в Киевской области - 17 тыс., Харьковской - 12 тыс. и Днепропетровской - 11 тыс.

По сферам деятельности чаще всего закрывали бизнес предприниматели, занимающиеся розничной торговлей (43 тыс.), оптовой торговлей (9 тыс.), складских (11 тыс.) и транспортных услуг (7 тыс.).

Напомним, что согласно статистическим данным по итогам 2015 г., всего в Украине насчитывалось 535,9 тыс. предпринимателей, относящихся ко II группе плательщиков единого налога, и 282,9 тыс. предпринимателей, относящихся к III группе плательщиков единого налога (всего - 818,8 тыс.).

Первая группа плательщиков единого налога получила возможность платить лишь половину минимального социального взноса в размере 352 грн в месяц.

Соответствующий законопроект парламент одобрил 6 декабря, президент Украины подписал его 27 декабря.

Ранее сообщалось, что в течение одной недели количество ФЛП уменьшилось на 10,8 тысяч.

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