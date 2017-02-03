Минюст опровергает заявление директора НАБУ о массовом рейдерстве

Заммиинистра юстиции уверяет, что речь идет о единичных вмешательствах в реестр прав собственности

В Министерстве юстиции заявляют, что массовых рейдерских захватов с помощью реестра прав собственности не происходит. Об этом корреспонденту ЛІГА.net сказал заместитель министра юстиции Павел Мороз, комментируя заявление директора НАБУ Артема Сытника о проблеме с обострением проблемы с рейдерством в Украине.

По словам Мороза, есть лишь несколько конкретных случаев мошенничества, которые будут рассмотрены Минюстом на следующей неделе.

Мороз отметил, что один случай мошенничества рассматривается в связи с заявлениями 52-х граждан, также рассматривается факт захвата земельного участка в селе Коцюбинское.

"Это не манипуляции с реестром, это преступники, которые руками государственных регистраторов, не боящихся сесть за решетку, крадут у граждан имущество. Такие люди будут наказаны", - сказал он.

Комментируя заявление главы НАБУ Артема Сытника о массовом вмешательстве в реестр прав собственности, Мороз также сказал, что речь идет о единичном случае.

"Ни разу наши реестры не были взломаны. Были DDoS-атаки, перебои, но это не взлом реестра. Это также рейдерский захват одного объекта. Мы знаем, о каком объекте идет речь. Это не массово", - сказал он.

Также сегодня, 3 февраля, в ходе встречи с гражданами, пострадавшими от мошенничества, и подавшими заявления по поводу захвата квартир, отвечая на вопрос пострадавших, что делается для системного решения вопроса, Мороз уверил, что все уже решено.

"Вопрос решен 2 ноября 2016 года, когда вступил в силу антирейдерский закон. Главное, что предусмотрено этим законом - введение уголовной ответственности государственного регистратора, заказчика и организатора рейдерского захвата", - сказал он.

Мороз отметил, что как только за подобные действия будут наказаны первые госрегистраторы и нотариусы, проблема рейдерства будет решена. Он также сообщил, что Минюст уже передал уже около 20 пакетов документов на государственных регистраторов и нотариусов.

"Пока никто не сидит за решеткой. Продолжаются следственные действия. К сожалению, пока никто не наказан", - добавил он.

Напомним, 31 января 2017 г. директор НАБУ Сытник заявил, что в Украине появилась новая проблема с рейдерством. "массово идет рейдерство благодаря вмешательству в реестр прав собственности. К нам идут массовые обращения по поводу того, что просто выбрасывается законный собственник, вбрасывается кипрская компания", - сказал Сытник.

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