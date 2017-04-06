Гройсман предложил Литве выйти на $1 млрд товарооборота

Премьер-министр надеется, что товарооборот с Литвой достигнет докризисного уровня

Украина и Литва должны вывести объем двустороннего товарооборота на докризисный уровень - до $1 млрд. Об этом шла речь на встрече премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с с главой правительства Литовской Республики Саулюсом Сквярнялисом.

"По данным 2016 года мы вышли на товарооборот в ориентировочно $750 млн. Это хорошая цифра, но мы еще не дошли до кризисного уровня нашей двусторонней торговли. Поэтому, я думаю, если бы мы взяли ориентир на то, чтобы выйти на $1 млрд нашего товарооборота, было бы очень хорошо", - отметил Гройсман.

Стороны затронули вопрос углубления сотрудничества Украины и Литвы в энергетической, военно-технической, транспортной сферах, туризма и образования.

В 2016 году товарооборот Украины и Литвы составил $750,7 млн: экспорт вырос на 9,3% по сравнению с 2015 годом и составил $258,2 млн, импорт сократился на 10,9% и составил $492,5 млн, отрицательное сальдо торговли составило $234,3 млн и уменьшилось на $82 млн по сравнению с 2015 годом.





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В январе 2017 года экспорт украинских товаров в Литву вырос на 54,4% по сравнению с января 2016 года и составил $27,6 млн, импорт вырос на 26,2% и составил $26,5 млн.