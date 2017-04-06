Цены на коксующийся уголь за сутки взлетели на треть

Австралийские коксующиеся угли подорожали на $58,5/т, что является наибольшим дневным ростом с момента начала подсчета котировок в 2010 году

Спотовые цены на коксующийся уголь в Азиатско-Тихоокеанском регионе существенно подскочили в среду, 5 апреля, на фоне повышенного спроса на сырье со стороны металлургических заводов. Это связано с тем, что крупнейший в мире производитель и экспортер этого сырья BHP Billiton объявила форс-мажор по поставкам из австралийского штата Квинсленд после тропического циклона Дебби, сообщает Platts.

По оценкам S&P Global Platts, 5 апреля австралийские коксующиеся угли премиум-класса подорожали на $58,5/т (или на 32%), до $241/т FOB Australia, что является наибольшим дневным ростом с момента начала подсчета котировок в 2010 году и превышает $35/т-рост, зафиксированный 14 января 2011 года после прохода циклона Яси.

Ранее форс-мажор также объявили Yancoal, Qcoal и Jellinbah Group. Как отмечает один из сталепроизводителей, несмотря на то что другие угольные компании не объявили публично форс-мажор, это фактически произошло и заключается в том, что "платеж или согласование даты поставки будет осуществляться по каждой отгрузке отдельно".

Твердый рыночный спрос на угли демонстрирует кратковременная биржевая паника в отношении спотовых отгрузок метугля от альтернативных поставщиков - Канады, США, России и Китая. При этом пул покупателей также диверсифицирован - Северо-Восточная Азия, Индия и Европа.

Таким образом, широкая география поставщиков ярко отображает масштаб дефицита сырья, с которым столкнулся рынок.

Источник: Uaprom.info

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