Госгеонедра назвали легальных разработчиков янтаря в Украине

В Украине существует всего девять компаний-владельцев спецразрешений на пользование недрами янтаря, которым принадлежит 18 лицензий

В Украине лишь девять субъектов хозяйствования имеют специальные разрешения на пользование недрами янтаря. Об этом заявил начальник управления недропользования и международного сотрудничества Государственной службы геологии и недр Украины Дмитрий Абрамович, сообщает Укринформ.

"У нас сегодня есть девять компаний-владельцев специальных разрешений на пользование недрами янтаря. Они вместе имеют 18 лицензий или специальных разрешений на пользование недрами", - рассказал Абрамович.

Он отметил, что эта небольшая цифра, поскольку всего в Украине существует 5 000 легальных лицензированных пользователей недрами.

Абрамович огласил список легальных добытчиков янтаря в Украине: КП Волыньприродресурс, ООО Компания Надра Галичины, ООО Амбер Холдинг, ООО Райт Солюшн, ГП Янтарь Украины, ООО РЕД.МЕТ, ООО Центр Солнечное ремесло, ООО Инклюз-8, дочернее предприятие Укрянтарь государственной акционерной компании Украинские полиметаллы.

Он также отметил, что эти компании обладают специальными разрешениями нескольких видов: на добычу, на геологическое изучение с последующей опытно-промышленной разработкой и на геологическое изучение с последующей опытно-промышленной разработкой и добычей.

Из названных предприятий спецразрешения на добычу янтаря имеют три компании, на геологическое изучение с последующей опытно-промышленной разработкой - пять, и одна компания обладает спецразрешением на геологическое изучение с последующей опытно-промышленной разработкой и добычей.

Напомним, ранее сообщалось, что Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением чиновниками Госгеонедра при выдаче лицензий на добычу янтаря КП Волыньприродресурс, которое возглавляет Василий Столяр, бизнес-партер главы Волынского областного совета Игоря Палицы.

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