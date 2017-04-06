Госгеонедра назвали легальных разработчиков янтаря в Украине
В Украине лишь девять субъектов хозяйствования имеют специальные разрешения на пользование недрами янтаря. Об этом заявил начальник управления недропользования и международного сотрудничества Государственной службы геологии и недр Украины Дмитрий Абрамович, сообщает Укринформ.
"У нас сегодня есть девять компаний-владельцев специальных разрешений на пользование недрами янтаря. Они вместе имеют 18 лицензий или специальных разрешений на пользование недрами", - рассказал Абрамович.
Он отметил, что эта небольшая цифра, поскольку всего в Украине существует 5 000 легальных лицензированных пользователей недрами.
Абрамович огласил список легальных добытчиков янтаря в Украине: КП Волыньприродресурс, ООО Компания Надра Галичины, ООО Амбер Холдинг, ООО Райт Солюшн, ГП Янтарь Украины, ООО РЕД.МЕТ, ООО Центр Солнечное ремесло, ООО Инклюз-8, дочернее предприятие Укрянтарь государственной акционерной компании Украинские полиметаллы.
Он также отметил, что эти компании обладают специальными разрешениями нескольких видов: на добычу, на геологическое изучение с последующей опытно-промышленной разработкой и на геологическое изучение с последующей опытно-промышленной разработкой и добычей.
Из названных предприятий спецразрешения на добычу янтаря имеют три компании, на геологическое изучение с последующей опытно-промышленной разработкой - пять, и одна компания обладает спецразрешением на геологическое изучение с последующей опытно-промышленной разработкой и добычей.
Напомним, ранее сообщалось, что Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением чиновниками Госгеонедра при выдаче лицензий на добычу янтаря КП Волыньприродресурс, которое возглавляет Василий Столяр, бизнес-партер главы Волынского областного совета Игоря Палицы.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Материалы по теме:
-
26.01.2017 12:30
-
17:26
-
17:22
-
17:19
-
17:13
-
16:01
-
11210
-
10425
-
8443
-
7815
-
7814