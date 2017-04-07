В Украине заработал онлайн-сервис проверки утерянных паспортов
Государственная миграционная служба Украины открыла новый онлайн-сервис по поиску недействительных, похищенных или утраченных паспортов в базах данных миграционной службы и МВД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сервис доступен на сайте Госмиграционной службы по ссылке: nd.dmsu.gov.ua
Как заявил глава ведомства Максим Соколюк, сервис будет особенно полезным для граждан и организаций, которые доверяют свои средства и/или имущество другим гражданам, и призван искоренить мошенничество с помощью поддельных паспортов.
Наиболее известным видом мошеннических сделок стали получение кредитов и займов по чужим документам, в которых переклеена фотография, но есть и другие схемы, например, во взаимоотношениях между арендаторами и арендодателями жилья, при прокате оборудования и инструментов и т.д.
Учитывая слабую защиту от подделки паспортов образца 1994 г. (книжечек), с января 2016 г. в Украине введен новый биометрический ID-паспорт, однако постепенная замена документов продлится несколько лет, следовательно, новый онлайн-сервис позволит избежать каких-либо злоупотреблений в сфере обращения паспортов старого образца.
На сегодня сервис содержит информацию о более чем 950 тыс. недействительных документов и обновляется ежесуточно. Сервис пока работает в тестовом режиме и в случае выявления ошибок в его работе граждане могут информировать миграционную службу с помощью формы обратной связи.
По состоянию на начало апреля 2017 г. в Украине оформлено в общей сложности почти 500 тыс. ID-паспортов, содержащих электронный чип с данными, которые невозможно подделать.
Напомним, ранее Министерство юстиции запустило онлайн-сервис по открытию и закрытию ФОП в течение суток.
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