В МЭРТ выступили против законопроекта "Купуй українське"

Министерство экономического развития призывает не поддерживать законопроект, известный как "Купуй українське", усмотрев в нем коррупционные риски

Министерство экономического развития и торговли выступает против принятия законопроекта №7206 также известного как "Купуй українське". Об этом в Facebook написал заместитель министра экономического развития Максим Нефьодов.

По его словам, есть риск, что Верховная Рада 5 декабря может проголосовать за законопроект №7206. "Красивое название (Купуй українське - ред.) маскирует целый ряд вредных инициатив, согласно которым в любом тендере заказчик будет обязан переплатить до 43% за товар, который по сложной формуле будет кем-то определен кем как "отечественный", - заявил Нефьодов.

Замминистра перечислил недостатки законопроекта, среди которых:

- законопроект прямо нарушает Соглашения об ассоциации с ЕС и нормы ВТО, о чем заявило представительство ЕС в Украине;

- законопроект создает большие коррупционные риски, так как для подтверждения "отечественности" товара необходимо собрать минимум 23 справки. "Само по себе это - сверхмощный барьер ограничения участия в торгах", - заявил Нефьодов.

- законопроект создаст дополнительную нагрузку на бюджет в десятки миллиардов гривень за счет переплаты за закупленные товары.

"Министерство экономического развития и торговли Украины категорически призывает не поддерживать этот законопроект", - резюмировал Нефьодов.

Подробно с аргументами МЭРТ можно ознакомиться здесь.

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Как сообщалось, 14 ноября проект закона №7206 включили в повестку дня седьмой сессии Верховной Рады. Это решение поддержали 228 народных депутатов.

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