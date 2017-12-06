Китай и Украина реализуют совместные проекты на $7 млрд
Украина и Китай выходят на новый стратегический уровень взаимодействия, который предусматривает реализацию совместных проектов на общую сумму около $7 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
В Кабмине также отметили, что в этом году Китай и Украина отмечают 25 лет установления дипломатических отношений
"Китай был и остается нашим стратегическим партнером и стратегическим приоритетом. И сегодня перед нами открываются новые возможности для углубления сотрудничества и перезагрузки реализации совместных проектов и инициатив", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
"Мы готовы стимулировать и углублять наше сотрудничество", - отметил вице-премьер госсовета Китая Ма Кай.
Стороны подчеркнули, что Китай последовательно поддерживает Украину и уверенно входит в тройку ее крупнейших торговых партнеров. За три квартала 2017 г. товарооборот между странами вырос на 14,5% - до $5,6 млрд. Со своей стороны Украина реализует курс внутренних реформ, направленный, в том числе, на привлечение китайских инвестиций - в агросектор, промышленность, банковскую сферу, совместную реализацию масштабных логистических и инфраструктурных проектов континентального уровня.
Украина также рассчитывает на активное участие китайских инвесторов в масштабной приватизации украинских активов. Гройсман также сообщил, что 2019 г. будет объявлен Годом Китая в Украине.
"Мы будем открывать новые возможности для инвестирования, в том числе путем принятия нового законодательства о приватизации, концессии. Это может стать инструментом привлечения капитала в Украину", - сказал премьер-министр.
"Мы предлагаем активизировать наше сотрудничество по международному проекту "Один пояс - один путь", и в этом контексте мы рассматриваем Украину как один из логистических и промышленных центров на пути в Евросоюз, а также надеемся на возобновление работы по нашим совместным инфраструктурным проектам", - заявил Ма Кай.
Начиная с 2002 г., между Китаем и Украиной действуют 14 соглашений, которые обусловливают предоставление Киеву безвозмездной помощи. Ее объем достиг 470 млн юаней (свыше $70 млн).
Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко подписал соглашение о сотрудничестве с китайским консорциумом по строительству четвертой ветки метро Жуляны - Троещина.
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