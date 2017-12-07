Депутаты продлили на год мораторий на продажу сельхозземель

За продление на год моратория на продажу сельхозземель проголосовали 236 депутатов

Верховная Рада продлила на год мораторий на продажу сельхозземель. Как передает корреспондент LIGA.net, за изменения в раздел Х переходных положений Земельного кодекса по поводу продления запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель N7350 проголосовали 236 депутатов.



Изменениями предусмотрено, что мораторий действует до вступления в силу закон о рынке земель, но не позднее 1 января 2019 года.



Законопроект N7350 подали в парламент 30 ноября. Инициаторами законопроекта выступили семь народных депутатов: Сергей Лабазюк (Воля народа), Валерий Давыденко, Иван Рыбак, Николай Люшняк, Андрей Кот (Блок Петра Порошенко), Олег Кулинич (Возрождение), Артем Витко (Радикальная партия).



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