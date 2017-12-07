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Депутаты продлили на год мораторий на продажу сельхозземель

07.12.2017 17:45
За продление на год моратория на продажу сельхозземель проголосовали 236 депутатов
Депутаты продлили на год мораторий на продажу сельхозземель
Фото: EPA

Верховная Рада продлила на год мораторий на продажу сельхозземель. Как передает корреспондент LIGA.net, за изменения в раздел Х переходных положений Земельного кодекса по поводу продления запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель N7350 проголосовали 236 депутатов.

Изменениями предусмотрено, что мораторий действует до вступления в силу закон о рынке земель, но не позднее 1 января 2019 года.

Законопроект N7350 подали в парламент 30 ноября. Инициаторами законопроекта выступили семь народных депутатов: Сергей Лабазюк (Воля народа), Валерий Давыденко, Иван Рыбак, Николай Люшняк, Андрей Кот (Блок Петра Порошенко), Олег Кулинич (Возрождение), Артем Витко (Радикальная партия).

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ЛIГАБiзнесIнформ
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